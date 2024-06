Crazy Town Star Shifty Shellshock morreu de overdose, gerente confirma

O líder do Crazy Town Choque de Concha Astuto morreu de overdose acidental de drogas após misturar medicamentos prescritos com medicamentos comprados na rua… seu gerente confirmou.

Howie Hubberman explicou o cantor – o nome verdadeiro era Seth Binzer – realmente queria mudar as coisas… mas, infelizmente, ninguém tinha as ferramentas para ajudá-lo em sua batalha contra o vício – incluindo ele mesmo.

Howie adicionou a PESSOAS“Seth Binzer, depois de lutar contra o vício e o rápido sucesso de Crazy Town com ‘Butterfly’, nunca foi capaz de alcançar um nível de maior sucesso para lidar com seus vícios. Todos nós tentamos, mas no final das contas todos falhamos, ou Shifty ainda iria esteja aqui.”