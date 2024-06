Cristiano Ronaldo chora na derrota do Al Nassr na final da Copa do Rei

Cristiano Ronaldo chorou depois que seu time do Al Nassr perdeu a final da Copa do Rei Saudita para o Al Hilal na disputa de pênaltis na sexta-feira, encerrando a temporada sem troféu.

O Al Hilal triunfou por 5 a 4 nos pênaltis para completar a dobradinha do campeonato e da copa, depois que a partida em Jeddah terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar e a prorrogação não conseguiu garantir a vitória.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

Após a derrota do Al Nassr, Ronaldo caiu no chão e ficou inconsolável enquanto os companheiros e a comissão técnica tentavam confortá-lo. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro acabou sendo levado para fora do campo, mas continuou dominado pela emoção ao sentar-se na linha lateral antes de receber a medalha de vice-campeão.

Cristiano Ronaldo está INCONSOLÁVEL depois da derrota aux tirs au mas d’Al Nassr enfrenta o Al Hilal na final da Copa do Rei dos Campeões 🥺#AlHilalAlNassr pic.twitter.com/xLozSBYr9T – CANAL+ Pé (@CanalplusFoot) 31 de maio de 2024

A derrota encerra uma temporada frustrante para Ronaldo. O Al Nassr terminou em segundo lugar atrás do Al Hilal na Saudi Pro League e foi derrotado nas quartas de final da Liga dos Campeões Asiáticos.

Ronaldo também foi suspenso por um gesto obsceno em fevereiro para torcedores do Al Shabab que gritavam o nome de Lionel Messi, rival de longa data de Ronaldo.

No entanto, o jogador de 39 anos obteve muitos elogios pessoais. Na sua primeira temporada completa na Saudi Pro League, o avançado português marcou o recorde de 35 golos.

Mas ele não pôde fazer nada para evitar a derrota de seu time na sexta-feira, apesar de ter marcado na disputa de pênaltis.

Aleksandar Mitrovic colocou o Al Hilal na frente aos sete minutos, antes de Aiman ​​Yahya mandar o jogo para a prorrogação com o empate aos 88 minutos. Uma disputa movimentada viu o árbitro mostrar três cartões vermelhos, com David Ospina expulso para o Al Nassr aos 57 minutos, antes de Ali Al-Bulayhi e Kalidou Koulibaly seguirem no final para o Al Hilal.

O goleiro do Al Hilal, Yassine Bounou, acabou sendo o herói ao defender os dois últimos pênaltis do Al Nassr para garantir o troféu

O sucesso do Al Hilal ocorreu apesar do craque brasileiro Neymar ter perdido quase toda a temporada depois de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo em outubro, logo após chegar do Paris Saint-Germain. Enquanto não estava em campo, Neymar voltou a comparecer na sexta-feira para torcer pelo seu time nas arquibancadas.