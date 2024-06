Cristiano Ronaldo disputa sexto recorde da Europa

Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro jogador a disputar seis Campeonatos da Europa, com Portugal a marcar um golo tardio no início do torneio de 2024 com uma vitória por 2-1 sobre a República Checa, na terça-feira.

Ronaldo, de 39 anos, que ficou de fora do placar, busca reconquistar o título que Portugal conquistou em 2016, quando derrotou a anfitriã França por 1 a 0 pelo seu primeiro troféu europeu.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

O suplente Francisco Conceição marcou nos acréscimos para dar a vitória à equipa de Roberto Martinez.

Ronaldo esteve previsivelmente no centro da maioria dos ataques de Portugal, desperdiçando a melhor oportunidade da primeira parte, quando foi desviado à baliza por Bruno Fernandes, apenas para ser frustrado pelo guarda-redes Jindrich Stanek, que se espalhou de forma brilhante para parar o remate do avançado.

Ronaldo teve outro chute defendido por Stanek pouco antes do intervalo e uma cabeçada desviada logo após o reinício.

Aparecendo pela primeira vez na seleção de Portugal em 2004, Ronaldo estreou-se no Euro em casa, marcando o seu primeiro golo no torneio contra a República Checa. Agora, 20 anos depois, Portugal enfrentou a mesma equipa no jogo de estreia do hexacampeonato de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo estabeleceu um recorde do Campeonato Europeu na terça-feira, quando disputou pela sexta vez o torneio por Portugal. Imagens Getty

“Hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro com carinho do meu primeiro dia na seleção, uma jornada cheia de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar ao lado de um time de campeões, cheio de talento e determinação”, Ronaldo disse em uma postagem no X.

“Com a força e o apoio de todos, transformamos sonhos em realidade. Vamos, juntos, lutar por mais um triunfo. Unidos, somos imparáveis. Força Portugal!”

Desde a sua estreia em 2004, Ronaldo alinhou em todas as seleções subsequentes de Portugal – 2008, 2012, 2016, 2020 (disputado em 2021 por causa da COVID-19) e agora em 2024.

Com 14 gols em euros, Ronaldo detém o recorde de mais gols de qualquer jogador na história da competição, sendo seu recorde pessoal de cinco gols em uma campanha na edição de 2020.

Também na terça-feira, o defesa-central português Pepe tornou-se o jogador mais velho da história do Campeonato da Europa, com 41 anos e 113 dias.

Pepe bate o recorde anterior do ex-goleiro húngaro Gábor Király, que tinha 40 anos e 86 dias quando disputou a derrota nas oitavas de final da Euro 2016 para a Bélgica.

Apesar da equipa de ataque repleta de estrelas de Portugal, que inclui talentos como João Félix, Gonçalo Ramos e Rafael Leão, Ronaldo continua a ser o avançado mais prolífico da equipa e será o capitão da equipa no torneio.

Portugal também enfrentará Geórgia e Turquia no Grupo F.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.