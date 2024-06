Cristiano Ronaldo estreou na Copa e quebrou mais um recorde

Seleção portuguesa em foco

Hoje foi a primeira rodada da Eurocopa, no último jogo Portugal enfrentou a República Tcheca. Como foi esperado, Portugal venceu, porém com pequena vantagem 2×1 e no momento está no segundo lugar no seu grupo. A seleção portuguesa é um dos favoritos dessa copa e é quem chama mais atenção dos torcedores. Mais de 6 mil fãs encontraram a seleção portuguesa no momento de chegada na Alemanha. No treino aberto da seleção, os torcedores não resistiram e invadiram o campo e um deles até conseguiu abraçar Cristiano Ronaldo. Dois fãs tentaram entrar no hotel onde os portugueses estão alojados, mas a polícia os deteve.

Cristiano Ronaldo é a maior estrela da Copa?

A atenção tão grande se foca na maior estrela do time, Cristiano Ronaldo. O capitão português é um ídolo para torcedores e provavelmente o jogador mais renomado da copa. Apesar da sua popularidade e sucesso, Ronaldo, de acordo com ranques das Casas de apostas, não está liderando na lista de candidatos para vencer a Bola de Ouro. Na plataforma Bet365 para Cristiano é atribuída a odds 21,00, desse modo ele não entrou nem entre os 5 primeiros colocados. Kylian Mbappe liderou o ranking com odds de 8,00, porém, depois de ter quebrado o nariz no seu primeiro jogo, Mbappe provavelmente vai sair dos primeiros colocados, se não sair do campeonato por si. O primeiro jogo de Ronaldo deu certo, apesar de ele não ter marcado nenhum gol. O técnico da seleção Tcheca Ivan Hašek na sua entrevista depois do jogo, destacou que está impressionado por Ronaldo continuar ser tão perigoso em cada jogo apesar da sua idade, e considera ele um dos melhores na história do futebol. Cristiano Ronaldo e seu colega Pepe são jogadores de linha mais velhos participar de um jogo da Eurocopa. Se um deles fizer gol vai ser o jogador mais velho a marcar um gol nesse campeonato, marco que Cristiano ainda está tentando conquistar, assim como tantos outros que já conseguiu.

Recordes de Cristiano Ronaldo

Participando de seu primeiro jogo no torneio, Cristiano Ronaldo atingiu o recorde de ser o primeiro jogador na história que participou seis Eurocopas. Pela primeira vez participou Euro em 2004 com 19 anos, depois em 2008, 2012, 2016 e 2021. Também tem recorde de maior artilheiro com 14 gols, participou de mais de jogos na copa europeia (25) e com mais minutos no campo (2155). Melhorou seu recorde como jogador com mais vitórias, de 12 passando para 13 contando o seu primeiro como contra a República Tcheca. É curioso que um recorde que Cristiano perdeu nessa copa para o atleta turco Arda Güler, foi o de jogador mais jovem a marcar um gol em seu jogo de debute na Euro. A Turquia passou bem seu primeiro jogo, assim o próximo encontro entre os líderes do grupo, Portugal e Turquia se torna mais interessante. O recorde de ser mais novo, o craque português não tem como rebater, mas os outros recordes ele pode melhorar ainda ou fazer novos. Ele pode se tornar um jogador com mais assistências e mais velho a participar da final. Aliás, se Portugal passar para a disputa decisiva, ele será o primeiro jogador que jogou em três finais da Eurocopa. O Torneio é imprevisível, mas o astro português tem todas as chances, ele parece estar seguro e já falou que está se sentindo em casa, se referindo ao acolhimento dos torcedores.