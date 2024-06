Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal para o Euro ‘por mérito’

Cristiano Ronaldo conquistou o seu lugar na seleção de Portugal para o Euro 2024 “por mérito”, segundo o treinador Roberto Martinez.

Ronaldo, que se tornará o primeiro a disputar seis Campeonatos Europeus, foi dispensado pelo ex-técnico Fernando Santos durante a última participação de Portugal em um grande torneio na Copa do Mundo de 2022, o que gerou sugestões de que ele poderia deixar o futebol internacional.

Desde o torneio no Catar, Ronaldo deixou a Europa para jogar futebol no Al Nassr, na Arábia Saudita. Mas depois de marcar 50 gols pelo Al Nassr na temporada passada, o jogador de 39 anos foi escolhido para a Euro ’24 na Alemanha e Martinez disse que merece sua vaga.

“Cristiano está na seleção nacional por mérito”, disse Martinez em entrevista coletiva na segunda-feira, antes do jogo de estreia de Portugal no Grupo F, contra a Tcheca. “Ninguém entra na seleção nacional apenas por ter um nome. Cristiano marcou 50 gols em 51 jogos – consistente com seu clube na liga – e marcou nove gols em nossas rodadas de qualificação.

“Ele é um artilheiro e para nós é alguém que pode fazer aquela jogada final. Ele pode esticar as defesas e abrir espaços. Ao longo dos anos ele mudou um pouco a sua forma de jogar, mas só posso dizer que Cristiano está na seleção nacional em mérito e os números estão aí para comprovar isso.”

Ronaldo, capitão de Portugal, poderá ser titular frente à República Checa, em Leipzig, depois de provar a sua condição física ao jogar 90 minutos no último jogo de preparação contra a Irlanda. Ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 0, totalizando 130 gols internacionais em 207 partidas pela seleção nacional.

“Ele representa a inspiração, representa que tudo é possível”, disse o companheiro de equipa Rúben Dias sobre Ronaldo. “Ele representa que você pode sonhar e realizar. Ele representa muitas coisas, mas principalmente gostaria de dizer que é um prazer tê-lo conosco.

“Mais do que todas essas pequenas coisas, ele estar conosco neste momento da carreira, ele mostra que quer muito vencer novamente. Ele é nosso capitão e nós o acompanhamos até o fim”.