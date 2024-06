Cristiano Ronaldo preocupa-se com a equipa e não consigo mesmo – Fernandes

Bruno Fernandes disse que o seu companheiro de selecção de Portugal, Cristiano Ronaldo, só está interessado no sucesso da equipa e não nas conquistas pessoais.

Ronaldo ainda não marcou no Euro 2024 e recebeu algumas críticas de que só fica feliz quando ele próprio marca um golo.

Apesar de não ter marcado na Alemanha, o jogador de 39 anos marcou um golo para Fernandes na vitória por 3-0 sobre a Turquia na fase de grupos e o médio do Manchester United disse que isso mostra que Ronaldo coloca Portugal acima das suas próprias estatísticas.

“Para Cristiano Ronaldo, o mais importante é que a equipe tenha sucesso”, disse Fernandes em entrevista coletiva no domingo. “Para ele [passing to Fernandes against Turkey] foi a melhor decisão no momento, mas se ele tivesse arriscado, teríamos o mesmo resultado.”

Ronaldo deve começar a partida de Portugal contra a Eslovênia nas oitavas de final, em Frankfurt, na segunda-feira, dois anos depois de ter sido sensacionalmente dispensado pelo então técnico Fernando Santos na partida eliminatória contra a Suíça na Copa do Mundo de 2022.

Cristiano Ronaldo deu assistência para Bruno Fernandes marcar um gol em uma posição fácil de marcar contra a Turquia. Emin Sansar/Anadolu via Getty Images

Portugal é o grande favorito para vencer, embora a Eslovênia tenha derrotado o time de Roberto Martinez por 2 a 0 em um amistoso em março.

“É fazer ou morrer”, disse Martinez. “Não é fácil jogar uma Euro, mas estamos preparados. A Eslovênia é muito bem organizada e competitiva e precisamos estar no nosso melhor. Este torneio começa agora. Portugal está revigorado e estamos prontos.”

Fernandes, por sua vez, alertou Portugal que eles precisariam “estar atentos” se quisessem chegar às quartas de final depois de perderem para a Eslovênia tão recentemente.

“Queremos vencer todos os jogos, o que significa chegar à final e vencer a final”, disse Fernandes.

“Nenhum time quer ir para casa cedo, muito menos Portugal, porque estamos cientes da nossa qualidade. Tivemos um amistoso quando eles nos venceram e isso precisa nos colocar em alerta. Eles tiveram uma ótima defesa, mas precisamos encontrar soluções.”