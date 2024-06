Cucho Hernández e Crew se preparam para a final da Copa dos Campeões em Pachuca

O Columbus Crew dá as boas-vindas ao retorno do craque Cucho Hernández quando enfrentar o Pachuca, no México, pela final da Copa dos Campeões da Concacaf, no sábado.

Hernández, o MVP da MLS Cup de 2023, perdeu as últimas três partidas da liga devido a dores nas costas, enquanto o Crew obteve vitórias fora de casa em cada uma delas. Ele marcou quatro gols e uma assistência em nove partidas da MLS e dois gols em cinco partidas na Copa dos Campeões.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

“A ideia é que ele esteja disponível. Ele quer fazer um bom jogo e nós também queremos isso”, disse o técnico do Crew, Wilfried Nancy. “Estamos todos felizes por ele estar de volta e esperamos que ele consiga ter um bom desempenho.”

O vencedor de sábado se classifica para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, no próximo verão, nos Estados Unidos. O campo de 32 equipes inclui clubes renomados como Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Bayern de Munique, River Plate, Flamengo e Inter de Milão.

O Crew pode usar toda a ajuda que puder para derrotar o Pachuca, que venceu todas as cinco finais anteriores da Copa dos Campeões (antiga Liga dos Campeões) em 2002, 2007, 2008, 2010 e 2017.

Cucho Hernández falhou os últimos três jogos do Columbus Crew devido a uma lesão nas costas. Joseph Maiorana-USA TODAY Sports

Columbus busca se tornar o segundo time da MLS da era moderna a vencer a Copa dos Campeões (Seattle Sounders, 2022). Desde 2011, Real Salt Lake, CF Montreal, Toronto FC e Los Angeles FC perderam na final quando houve gols agregados em duas partidas.

DC United (1998) e Los Angeles Galaxy (2000) venceram versões anteriores do torneio.

“Acho que é um bom momento para o time”, disse o atacante do Crew Diego Rossi, que marcou três gols em seis partidas na Copa dos Campeões nesta temporada. “É claro que é uma competição diferente, mas acho que a equipe está bem, trabalhando duro. Para mim, o mais importante é ir e fazer um grande jogo na final.”

A partida será disputada no Estádio Hidalgo, que fica a 7.979 pés acima do nível do mar. Os jogadores da tripulação receberam tendas de altitude para uso doméstico e treinaram com máscaras de treinamento de elevação.

“Estamos apenas tentando nos acostumar o máximo possível”, disse o capitão do Crew, Darlington Nagbe. “Cada pedacinho ajuda. No final das contas, porém, altitude é altitude. São duas boas equipes jogando uma contra a outra.”