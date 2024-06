Dak Prescott, LeBron James, Michael Jordan e mais celebridades enviam mensagens de homenagem a Jerry West

Tele falecimento do lendário Jerry West chocou não apenas o mundo do basquete e o NBA mas também esportes profissionais nos Estados Unidos e em todo o mundo. Considerado o arquiteto que trouxe o lendário Los Angeles Lakers da década de 1980 e conhecida mundialmente como a silhueta do Logotipo da Associação Nacional de BasqueteWest morreu aos 86 anos, deixando um enorme vazio para os fãs de esportes em todos os lugares.

Jerry West revela exatamente quanto dinheiro ele ganhou sendo o logotipo da NBA – VÍDEO

Após a notícia de sua morte, diversas figuras do esporte começaram a postar mensagens de homenagem e despedidas a um dos grandes ícones da NBA. Um dos primeiros foi Dallas Cowboys quarterback Dak Prescottque simplesmente postou uma história em seu Instagram com uma foto de West como obituário, publicada pela primeira vez pelo Bleacher Report:

Outra homenagem veio do atual astro do Lakers Lebron Jamesque escreveu no X (anteriormente Twitter): “Sentirei muita falta de nossas conversas, meu querido amigo! Meus pensamentos e orações vão para sua família maravilhosa! Amo Jerry para sempre! Descanse no Paraíso, meu rapaz!”

Jerry West lembrado por lendas da NBA

Por sua parte, Comissário da NBAAdão Prata postou: “As quatro décadas de Jerry no Lakers também incluíram uma passagem de sucesso como treinador principal e uma passagem notável na diretoria que consolidou sua reputação como um dos maiores executivos da história do esporte. Ele ajudou a construir oito times campeões durante sua gestão em da NBA – um legado de conquistas que reflete sua excelência em quadra.”

Outro ex-jogador do Lakers, Nick Van Exelpostou: “RIP Jerry West. Me convocou no 2º round e me deu uma chance quando era um jovem jogador que não era o melhor armador na época. Sempre mantive um 100 comigo e sempre soube onde você estava vindo de. Orações para a família!!

Aquele considerado o GOAT da NBA, Michael Jordan, também disse palavras de despedida para West. Ele anunciou isso em um comunicado via Stephen A. Smith: “Estou profundamente triste com a notícia do falecimento de Jerry. Ele foi realmente um amigo e um mentor. Como um irmão mais velho para mim”, disse Jordan. “Sempre desejei ter jogado contra ele como competidor, mas quanto mais o conheci, gostaria de ter sido seu companheiro de equipe… Descanse em paz, Logo.”

À medida que a notícia do falecimento de Jerry West se espalhava ao longo do dia, mais personalidades do esporte e do jornalismo juntaram-se às homenagens à lenda da NBA nas redes sociais.