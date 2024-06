Dan Hardy revela potencial oponente para fazer Jake Paul se interessar pelo MMA novamente, com Nate Diaz não sendo mais uma opção

Jake Paul tem muitas ambições elevadas quando se trata de sua carreira de lutador.

Ele está convencido de que eventualmente se tornará um campeão mundial de boxe, mas a progressão de Paul no nível de competição tem sido mais do que questionável às vezes. Até agora, em 10 lutas profissionais, Paul enfrentou um influenciador social, um ex-jogador de basquete da NBA, quatro lutadores proeminentes de MMA, dois boxeadores jornaleiros e um lutador aparentemente igual a ele, Tommy Fury. Ah, sim, Fury é a única pessoa que deu uma derrota a Paul em sua carreira.

Além do boxe, Paul assinou com o PFL após declarar planos de eventualmente competir no MMA, mas a cada dia que passa parece cada vez menos provável que isso realmente aconteça. Ele tem uma luta de boxe marcada em julho contra a estrela do BKFC e ex-lutador do UFC Mike Perry e, em seguida, um confronto marcado para novembro com o ex-campeão de boxe peso pesado Mike Tyson, que logo completará 58 anos.

Paul também completa 28 anos em janeiro.

Tudo isso parece formar uma receita para Paul se manter no boxe em vez de se testar no MMA, principalmente sabendo quanto tempo teria que dedicar para se preparar para uma luta de estreia. O comentarista colorido do PFL, Dan Hardy, reconhece a realidade de que Paul pode ter coisas demais para fazer agora e o MMA acaba sendo o acompanhamento que é eliminado.

“Acho que Jake tem uma ideia de onde quer chegar com sua carreira como celebridade, e acho que ele está dando um passo de cada vez”, disse Hardy ao MMA Fighting. “Acho que ele se afastou do tipo de boxe de celebridade e lutou com alguns oponentes que não eram grandes nomes e as pessoas meio que se desligaram um pouco. Isso estimulou essa luta contra Mike Tyson. Eu não me importo. Eu nunca diria a Mike Tyson que ele não deveria lutar, não importa a idade que ele tenha, porque ele é um indivíduo assustador, e se ele conseguir ser liberado para lutar, então o jogo continua.

“Mas para mim, Jake é um indivíduo interessante porque ele está trilhando seu próprio caminho. Ninguém mais está fazendo o que Jake Paul está fazendo, então não posso contar seu próximo movimento. Acho que a ideia era que Jake Paul conseguisse colocar Nate Diaz em uma jaula e lutar com ele no MMA. Sei que é uma opinião polêmica, mas não excluo Jake Paul contra Nate Diaz em uma luta de MMA. Acho que ele se saiu muito bem contra ele em uma luta de boxe e Jake tem experiência em wrestling desde o ensino médio. Acho que ele seria capaz de pelo menos defender algumas quedas e mantê-las em um alcance que fosse adequado para ele.”

Infelizmente, por mais que Paul quisesse aquela luta, Diaz quase não demonstrou interesse em assinar com o PFL por uma luta e muito menos enfrentar seu ex-inimigo do boxe no MMA.

Hardy acredita que pelo menos parte da razão decorre do perigo potencial que Paul representa como um oponente de alto risco e baixa recompensa. Se Diaz vencer um lutador por 0 a 0, ele deveria vencer a luta, mas se perder, isso poderá ser devastador para suas perspectivas futuras.

Seja qual for o motivo, Hardy acredita que há pouca ou nenhuma chance de Diaz realmente enfrentar Paul na jaula e isso pode ser parte do motivo pelo qual “The Problem Child” diminuiu sua busca por competir no MMA.

“Acho que ele queria Nate Diaz e não acho que Nate Diaz queira correr o risco de manchar seu nome e sua marca ao perder para Jake em uma luta de MMA”, disse Hardy. “Odeio dizer isso, mas depois de assistir a luta de boxe, acho que Jake pode ser um problema para Nate no MMA.”

Removendo Diaz da equação, Hardy diz que ainda é incrivelmente difícil encontrar o tipo certo de oponente que motivaria Paul a realmente entrar no MMA.

Com uma lista aparentemente interminável de oponentes em potencial no boxe com pagamentos multimilionários garantidos, o MMA pode não ter o tipo certo de luta para chamar a atenção de Paul.

Hardy só tem um nome em mente que pode dar conta do recado.

“Se estamos fazendo isso, quem faz mais sentido é Tyron Woodley”, disse Hardy. “Ele tem comentado com o PFL, faz um ótimo trabalho nisso. Cada vez que o vejo, temos um aperto de mão muito gelado. Eu sinto que ele ainda quer me dar um soco na cara.

“Claro, ele perdeu por nocaute para Jake Paul. Se eu sou Tyron Woodley, estou me colocando na frente da fila para receber Jake Paul no MMA. Acho que esse é o tipo de adversário que Jake Paul poderia ser atraído.”

Woodley, na verdade, tem duas derrotas para Paul no boxe, mas a segunda luta terminou de forma devastadora, com o ex-campeão meio-médio do UFC de bruços na tela após receber um soco brutal do influenciador social que virou lutador.

Mas Woodley tem muito mais experiência do que Paul quando se trata de MMA, e é difícil acreditar que isso não seria visto como uma incompatibilidade.

São esses tipos de problemas que continuarão a assombrar a potencial transição de Paul para o esporte.

“O desafio, o mesmo de Claressa [Shields] e savana [Marshall] atravessando, é com quem você luta na sua primeira luta? Hardy teorizou. “Você não vai colocar Jake Paul lá contra Anthony Pettis, mas se você der a ele alguém que está 2-2 no MMA do qual ninguém ouviu falar, será basicamente um campo de treinamento desperdiçado e uma luta para ele, porque ele poderia lutar contra Roy Jones Jr. ou algo assim. O adversário tem que estar certo e esse é o desafio.

“Mesmo que ele tenha lutado comigo, acabei de completar 42 anos, não luto desde 1963, já faz um tempo. Treino quase todos os dias, mas sou um cara velho. Não acho que o Jake aguentaria um round comigo numa luta de MMA e isso não é desrespeito com ele. É apenas a realidade da falta de habilidades que eu imagino que ele teria que preencher com seus campos de treinamento. Você tem que encontrar o oponente certo.”