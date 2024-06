Dana White diz ‘foda-se’ e concorda em distribuir 2 bônus de Luta da Noite no UFC 303

Dana White não tinha certeza de qual dos confrontos do UFC 303 poderia roubar a cena na noite de sábado, então, como resultado, ele distribuirá dois bônus de Luta da Noite.

O CEO do UFC decidiu gastar US$ 100 mil extras (US$ 50 mil para cada lutador) depois que foi questionado sobre a dificuldade potencial que enfrentou ao escolher apenas uma luta de destaque no card que encerra a International Fight Week 2024. Como resultado, White prometeu distribuir dois bônus de Luta da Noite, o que só aumenta a aposta dos atletas que competem no card.

“Sim, foda-se, eu farei isso”, disse White para a aprovação de uma multidão barulhenta em Las Vegas.

O peso pena do UFC Brian Ortega tentou tirar ainda mais dinheiro de White quando ele sugeriu bônus de US$ 303 mil – uma referência a White ter optado por distribuir bônus históricos de US$ 300 mil no UFC 300 em abril.

Mas a caridade de White só ia até certo ponto.

“Não US$ 303 mil, mas dois bônus”, disse White rindo.

Só no card principal, os 10 lutadores que disputam o UFC 303 somaram 11 bônus de Luta da Noite, com Ortega liderando a lista com cinco em sua carreira no UFC. Cada lutador do card principal ganhou pelo menos um bônus de desempenho fora Michael Page, que só tem uma luta no UFC depois de passar a maior parte de sua carreira no Bellator.

Com o bônus extra de Luta da Noite sendo concedido, os lutadores do card principal e preliminares definitivamente têm algo a ganhar no sábado à noite.