Dana White diz que a série ‘Fight Inc’ provavelmente acabou: ‘Muito atrás da cortina para mim’

Desde o momento em que Aljamain Sterling aceitou sua luta contra Sean O’Malley até os executivos do UFC darem a notícia a Jon Jones de que ele sofreu uma ruptura no músculo peitoral que o impediu de competir no UFC 295, a recente série de documentários da Roku Luta Inc. deu aos fãs uma visão real do que acontece nos bastidores da maior promoção de MMA do mundo.

Infelizmente, por mais que as pessoas tenham gostado da série de três episódios, o CEO do UFC, Dana White, diz que provavelmente não haverá uma continuação.

Embora admita que acontece muito mais no UFC do que o que foi mostrado no documentário, White não tem pressa em revelar tudo o que acontece no dia a dia dos negócios envolvendo executivos e o restante de seus funcionários.

“Estou feliz que todos tenham gostado”, disse White ao Barstool Sports. “Estou feliz que eles tenham gostado da série, mas é muita coisa nos bastidores para mim, e é perturbador, e há muitas coisas que você realmente não pode mostrar.”

White aponta especificamente os matchmakers do UFC e o chefe de sua equipe de relações públicas como excelentes exemplos de filmagens que ele realmente nunca gostaria de ver a luz do dia.

“O que realmente acontece com Sean [Shelby]Caçador [Campbell] e Mick [Maynard] em ligações telefônicas e coisas assim”, disse White. “Eu adorei a cena de Hunter, onde Hunter consegue um acordo para o campeonato dos pesos pesados ​​em um estacionamento em um carro. Merda divertida.

“[Senior VP of Communications] Lenee [Breckenridge]você não pode realmente entrar no Lenee/Sean Strickland, como os dias de merda do Lenee vão com a coletiva de imprensa do Sean Strickland. É muito atrás da cortina para mim, e é perturbador, e você tem que ser muito seletivo no que realmente fazemos.”

Os casamenteiros do UFC Sean Shelby e Mick Maynard normalmente não têm permissão para dizer muito sobre como as lutas acontecem ou desmoronam. Enquanto isso, Hunter Campbell – diretor de negócios do UFC – participa de quase todas as partes da promoção, incluindo matchmaking e negociações de contrato, que também nunca são divulgadas.

Mesmo com tudo o que foi mostrado durante o Luta Inc. série, White promete que não havia como o show realmente mergulhar fundo em todas as várias partes móveis que ajudam o UFC a operar como uma máquina bem lubrificada.

Ele sabe que há material mais que suficiente no UFC para fazer Luta Inc. para sempre, mas ele simplesmente não está interessado em revelar tanto do segredo de sua empresa.

“É uma pequena amostra do que realmente acontece”, disse White. “Basicamente, Luta Inc. cobri as pessoas que são próximas a mim, e como você pode ver, essas pessoas estão todas próximas a mim agora. Este é o meu grupo que está sempre próximo a mim. Há muito mais e tantas outras pessoas e tantas outras coisas que acontecem no UFC. Você poderia fazer 97 temporadas disso. Temos 600 funcionários. Isso [show]também, provavelmente é algo feito uma vez e pronto.

“Você poderia fazer isso para sempre. As pessoas ficariam impressionadas com o que acontece todos os dias.”