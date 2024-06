Dana White equipara a cultura do cancelamento a se assumir como gay na década de 1980

Dana Branco está destruindo a cultura do cancelamento, dizendo que está impedindo as pessoas de serem elas mesmas em público – e ele está usando uma metáfora interessante para defender seu ponto de vista… pessoas gays.

O CEO do UFC sentou-se com Shannon Sharpe para um episódio de seu podcast “Club Shay Shay” … e eles mergulharam nas pessoas sendo “canceladas” – algo que White diz que não o assusta nem um pouco.

Assista ao clipe… Dana diz que só se preocupa com a opinião de um pequeno grupo de pessoas – sua família e entes queridos – e tudo fora disso é apenas ruído branco. Ele então lança uma comparação que levanta sobrancelhas para alguns… mas soa verdadeira para outros.

Ele equipara a cultura do cancelamento hoje em dia ao fato de ser gay na década de 1980. Ele ressalta que os gays que se assumiram naquele período geralmente tiveram suas vidas destruídas, então não podiam ser quem eram.

White diz que dane-se, ele não está interessado em fingir para ninguém… acrescentando que as pessoas podem aceitá-lo como ele é ou não – ele realmente não se importa.

É um pouco exagerado… mas certamente resume como Dana se sente – porque ele reitera o quão pouco se preocupa com a opinião pública quando toca no assunto briga de bêbado com sua esposa.