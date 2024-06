Dana White explica por que hesita em deixar Alex Pereira subir para o peso pesado

Alex Pereira já conquistou muito em muito pouco tempo em sua carreira no UFC, mas ultimamente surgiram muitos apelos para que ele tivesse a chance de se tornar o primeiro campeão de três divisões.

Foram necessárias apenas sete lutas para se tornar campeão das duas divisões depois de conquistar o peso meio-pesado e o peso médio, mas que tal passar para o peso pesado após sua última vitória sobre Jiri Prochazka no UFC 303? Após a vitória de Pereira, o CEO do UFC, Dana White, disse que mal teve tempo de passar o cinturão na cintura do brasileiro quando ouviu o comentarista do UFC Joe Rogan perguntando sobre sua ida para o peso pesado.

Acontece que Rogan não estava sozinho.

“O que parece para mim, não apenas para Joe Rogan [but] todo mundo quer vê-lo chegar ao peso pesado”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 303. “Quando estávamos conversando com ele esta noite, ele não deu a mínima. Ele disse: ‘Vou lutar no peso pesado. Lutarei onde você quiser, quando quiser.’

“Ele está pronto para se virar e quer lutar de novo imediatamente. Ele é esse cara. Ele é um selvagem. O cara é um garanhão absoluto.”

A divisão dos pesos pesados ​​está um pouco empatada agora, com o campeão interino Tom Aspinall se preparando para um confronto com Curtis Blaydes no UFC 304 em julho. Enquanto isso, o rei indiscutível dos pesos pesados ​​Jon Jones deve enfrentar Stipe Miocic no final deste ano, com a luta atualmente marcada para novembro no Madison Square Garden em Nova York.

Pereira poderia potencialmente mirar no vencedor de uma ou ambas as lutas para tentar se tornar um campeão de três divisões, mas White ainda não gosta da ideia — pelo menos não ainda.

“Não é que eu não goste disso – o cara era peso médio, depois sobe para meio-pesado”, explicou White. “Ele já fez algumas lutas lá, defendeu o título. Mas não é como se esse cara estivesse na categoria há dois anos e passasse por cima de todo mundo que está na categoria.

“Pense nisso, quando aqueles dois se enfrentaram – não apenas ele, Jiri também – quando você me vê parado no meio desses caras, esses caras são monstros de merda. Ambos são caras grandes. Imagine que ambos foram pesos médios ao mesmo tempo – é uma loucura, mas eles ficam bem no meio-pesado. É um outro nível subir para o peso pesado. Mesmo sendo Jon Jones grande e bom, quando Jon Jones estava subindo para o peso pesado, pensamos: ‘Isso vai ser interessante’”.

Por enquanto, o tempo que Pereira serviu no peso meio-pesado parece ser o maior obstáculo em seu caminho para o peso pesado.

White não odeia a ideia a longo prazo, mas atualmente Pereira tem um histórico de 3-0 no peso meio-pesado, com duas defesas de título contra Prochazka e uma contra o ex-campeão Jamahal Hill no UFC 300.

Em vez de ganhar peso e tentar conquistar uma terceira divisão, White prefere ver Pereira continuar se consolidando como o melhor peso meio-pesado do mundo, e então chegará a hora de passar para o peso pesado.

“Se ele limpasse uma divisão e nós pensássemos, literalmente não sobrou ninguém para esse cara lutar, e ele tem 37 anos, se ele quiser subir para o peso pesado [we’ll let him]mas esse não é o caso”, disse White.

“Você disse que ele tinha 230 [pounds] hoje, certo? Mandril [Liddell] e Forrest Griffin costumava andar por aí com 230 e eles cortariam para 205. Isso não é grande coisa. Alguns desses pesos pesados ​​estão com 265. Eles estão cortando para 265. É só mais um outro nível.”