Dana White explica porque era ‘impossível’ para Ronda Rousey crescer e evoluir como lutadora no UFC

É difícil imaginar que toda a carreira de Ronda Rousey no UFC durou menos de quatro anos.

Ela ajudou a introduzir a luta feminina no UFC depois que Dana White disse a famosa frase que isso nunca aconteceria, e a medalhista de bronze olímpica de 2008 no judô se tornou uma das maiores estrelas da história do esporte. No seu auge, Rousey estava lado a lado com Conor McGregor como os dois lutadores mais reconhecidos que o UFC já promoveu.

Mas tão rapidamente quanto Rousey alcançou a fama, sua queda de volta à Terra aconteceu quase com a mesma rapidez. Uma impressionante derrota por nocaute para Holly Holm foi seguida por outra finalização rápida de Amanda Nunes apenas 13 meses depois e essa foi a última vez que Rousey apareceu no UFC.

Olhando para trás agora, o CEO do UFC acredita que foi na verdade o compromisso eterno de Rousey em construir o esporte e a vontade de servir como uma das faces da promoção que realmente permitiu que a competição a alcançasse.

“O que aconteceu com Ronda foi – Ronda foi única porque veio e colocou essa coisa no cenário mundial”, explicou White em O Clube Shay Shay podcast. “Essa coisa de mulheres brigando. Ela colocou isso no cenário mundial em um nível que ninguém mais poderia ter feito. Enquanto ela fazia o que fazia, construindo o esporte, o UFC e as mulheres, todas essas outras mulheres treinavam para vencê-la.

“Ela tinha assumido tantas responsabilidades na época que era literalmente impossível para ela continuar crescendo como lutadora durante aquele período.”

Apesar de uma passagem dominante pelo UFC em suas primeiras seis lutas, as duas últimas aparições de Rousey foram exatamente o oposto.

Ela não produziu quase nenhum ataque contra Holm antes que o ex-campeão de boxe demolisse Rousey com um violento chute na cabeça menos de um minuto do segundo round. Em sua luta seguinte, Rousey nem sequer começou antes de Nunes a atacar com socos e ela ser dominada apenas 48 segundos após o início da luta.

Embora ela nunca tenha se aposentado tecnicamente, Rousey estava efetivamente acabada depois de perder para Nunes e, verdade seja dita, White sentiu que saiu na hora certa. Por mais que gostasse de ter Rousey por perto, White acredita que não tinha mais nada a provar quando decidiu pendurar as luvas antes de voltar sua atenção para o wrestling profissional e começar uma família com o marido Travis Browne.

“Fiquei triste por não trabalhar com ela diariamente como fizemos, mas senti que era o momento certo”, disse White sobre a saída de Rousey do UFC. “Ela fez tudo o que se propôs a fazer. Não apenas por ela e sua carreira, mas pelo que ela fez pelas mulheres na luta em geral.”

Mais tarde, Rousey foi incluída no Hall da Fama do UFC, mas afirmou abertamente que teve uma relação um tanto combativa com o esporte desde que saiu.

Na verdade, Rousey afirmou que não compareceu a nenhum evento do UFC desde a derrota para Nunes em 2016, em grande parte devido às recepções negativas que ela sabe que receberia.

“Tudo o que poderia ser dito de negativo foi dito, e me sinto muito difamado pela mídia de MMA neste momento e não muito bem-vindo de volta, e é por isso que não vou a uma luta do UFC desde então. [I left]. Tenho certeza de que se eu entrasse na arena seria vaiado”, disse Rousey em maio. “É assim que parece.”

Não há como dizer que tipo de recepção ela receberá, mas White a receberia de braços abertos porque ele nunca esteve perto de alguém como ela antes ou depois de sua partida.

“O maior atleta com quem já trabalhei”, disse White sobre Rousey. “Ela era enorme [for the UFC]. Na hora certa e no lugar certo e a luta das mulheres está onde está hoje por causa dela. Ela era uma daquelas atletas que gosta de tudo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ela era um cavalo de batalha. Grande ser humano. Brilhante. O maior atleta com quem já trabalhei.”