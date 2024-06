Dana White fala sobre o futuro de Conor McGregor após lesão, o ‘pobre’ Michael Chandler ainda quer esperar

Dana White nunca se sentiu verdadeiramente confiante de que Conor McGregor voltaria a lutar, mas isso não teve nada a ver com a lesão que tirou McGregor do UFC 303 em 29 de junho.

Embora os detalhes sobre a lesão e por quanto tempo McGregor pode ficar afastado permaneçam um mistério, o CEO do UFC disse que nunca conta com algumas superestrelas para lutar novamente depois de acumular uma enorme fortuna e já se estabelecerem como lendas de todos os tempos. White já questionou se McGregor retornaria depois de sofrer uma terrível fratura na perna em 2021, e esta última lesão não diminuiu em nada suas preocupações.

“Essa é uma ótima pergunta”, disse White a Jim Rome quando questionado se já vimos McGregor pela última vez. “Conor fará 36 anos em julho. Ele tem muito dinheiro. Nunca penso que caras assim, Jon Jones, quem sabe, talvez ele lute de novo, talvez não. Conor McGregor, talvez ele lute de novo, talvez não. Você nunca sabe com alguns dos caras que chegam a esse nível. Você nunca sabe se algum dia os verá novamente.

“A outra coisa é envelhecer… você se machuca com muito mais facilidade, você se machuca com muito mais facilidade. Acontecem mais lesões do que quando você era mais jovem, e você está menos disposto a se machucar do que quando era jovem, faminto e falido.”

Por mais decepcionante que tenha sido perder a luta de volta de McGregor no UFC 303, White não pareceu tão surpreso, porque essa é a natureza do negócio.

É outra razão pela qual White disse que não se estressa muito quando se trata de caras como McGregor lutando ou não.

“Isso acontece”, disse White. “A questão comigo é que, quando eu começar a pegar esses caras mais velhos, você terá os caras que consolidaram seus legados, ganharam dinheiro e fizeram suas coisas, os Jon Jones, os Conor McGregors, esses caras, eu sou nunca muito otimista como é. Ouça, estou no ramo de lutas. Tenho que fazer lutas todos os sábados. Quando esse tipo de cara aparece, é divertido, mas eu comando o negócio.”

White derrubou qualquer teoria da conspiração de que talvez McGregor não estivesse realmente ferido, mas em vez disso estava buscando um contrato melhor com o UFC antes de lutar novamente. McGregor afirmou abertamente que lhe restam apenas duas lutas em seu contrato atual com o UFC e que já começaram as negociações para chegar a um acordo sobre uma prorrogação, embora nada tenha sido finalizado.

“Já disse isso muitas vezes e vou repetir: Conor McGregor nunca fez isso”, disse White. “Conor McGregor nunca chega a brigar e tenta renegociar seu contrato ou conseguir mais dinheiro. Ele nunca fez nada nem remotamente próximo disso. Ele é tão sólido quanto pode ser quando se trata de ser um parceiro de negócios.

“Conor McGregor está ferido agora. É absolutamente real. Não, ele nunca fez nada parecido.”

Com McGregor fora novamente por tempo indeterminado, isso deixa seu oponente Michael Chandler preso no limbo mais uma vez.

Chandler não luta desde novembro de 2022, principalmente porque aceitou uma oportunidade de treinador ao lado de McGregor no O Lutador Final 31 sob o pretexto de que eles eventualmente se encontrariam no octógono.

Agora, Chandler ainda está esperando quase dois anos depois, e este último revés de McGregor o coloca na posição nada invejável de decidir se deve finalmente desistir da luta ou continuar colocando sua carreira em pausa.

“Acho que o pobre Chandler quer esperar por Conor McGregor”, disse White. “Tudo o que ele quiser fazer. Se ele quiser brigar neste verão, faremos o que ele quiser. Ele é um dos maiores atletas com quem já trabalhei.

“Ele é um bom ser humano e gosto muito dele. O que quer que ele queira fazer, nós descobriremos para ele.”