Dana White não tem certeza quando Khamzat Chimaev retornará: ‘Cada vez que ele chega perto da luta, ele fica muito doente’

Khamzat Chimaev causou grande impacto com três atuações impressionantes em seus primeiros dois meses no UFC.

Infelizmente para os fãs, a atividade de Chimaev nos últimos anos desacelerou dramaticamente, com o lutador das duas divisões competindo apenas quatro vezes desde o início de 2021. Ele estava programado para enfrentar o ex-campeão dos médios Robert Whittaker na luta principal do UFC Arábia Saudita em Sábado, mas o invicto checheno foi expulso do card no último minuto após adoecer.

O CEO do UFC, Dana White, reconheceu que Chimaev está gravemente doente no momento, mas a promoção ainda não tem uma visão real do que exatamente deu errado com ele.

“O problema é que realmente não sabemos [what’s wrong]”, disse White O show de Jim Roma. “Cada vez que esse cara se aproxima de uma briga, eu vejo um vídeo dele caído no chão, gravemente doente. Ele foi hospitalizado novamente. Ele não treinava há três ou quatro dias ou cinco dias, não sei exatamente qual era o número, mas não poderíamos colocá-lo em luta no próximo fim de semana.”

Chimaev é famoso por lidar com problemas de longo prazo decorrentes de um ataque anterior de COVID, com o lutador de 30 anos até insinuando sua aposentadoria enquanto tentava se recuperar da doença. Ele finalmente se recuperou, mas a inatividade acabou com grande parte do impulso que Chimaev construiu, especialmente depois de anunciar uma mudança permanente para 185 libras.

Chimaev derrotou o ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman em uma disputa de 185 libras em novembro passado, mas não lutou novamente desde então. Este último atraso acrescenta ainda mais pontos de interrogação sobre o futuro de Chimaev e não há como dizer quando isso poderá mudar.

“Eu vi um garoto na Ilha da Luta, ele queria lutar no próximo fim de semana”, disse White. “Eu deixei ele lutar no próximo fim de semana. Ele parecia incrível. Ele está nessa fase e ultimamente tem sido difícil colocá-lo no octógono.

“Cada vez que ele chega perto de lutar, ele fica muito doente. Não sei [how long he’s going to be out]. Eu não sei o que dizer. Não é como se ele estivesse aqui neste país e os médicos aqui olhassem para ele ou algo assim. Ele está meio fora de contato, então é difícil lidar com isso.”

Com Chimaev de fora, o UFC passou para Whittaker enfrentando o elogiado Ikram Aliskerov, que detém o recorde de 2 a 0 no octógono, com ambas as lutas terminando em nocaute. A única derrota na carreira de Aliskerov foi para Chimaev em 2019, mas agora ele tem a chance de ultrapassar seu antigo adversário no ranking com uma vitória sobre Whittaker no sábado.