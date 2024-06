Dana White reage às últimas lutas de Kelvin Gastelum para perder peso: ‘É extremamente decepcionante’

Kelvin Gastelum passou a maior parte de sua entrevista pós-luta no UFC Arábia Saudita pedindo desculpas aos executivos Dana White e Hunter Campbell depois de mais uma vez ter lutado para ganhar peso.

Apenas um dia antes de subir na balança, a equipe de Gastelum informou ao adversário Daniel Rodriguez que não havia como ele ultrapassar o limite contratado dos meio-médios. Então, o que começou como uma luta de meio-médio acabou sendo renegociado em pouco tempo para uma luta de peso médio.

Gastelum venceu por decisão unânime, mas parece que pedir desculpas não foi suficiente para convencer o CEO do UFC a perdoá-lo por este último incidente envolvendo redução de peso em sua carreira.

“Não estou entusiasmado com Kelvin Gastelum no momento”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Arábia Saudita. “Esse cara perdeu peso umas três vezes em sua carreira.”

Tecnicamente, Gastelum já não conseguiu atingir o peso quatro vezes diferentes desde que ingressou no elenco do UFC e isso sempre cercou suas tentativas de competir na categoria até 170 libras.

Sua primeira falha no peso aconteceu em 2014 e foi seguida por Gastelum chegando a 10 libras acima do limite dos meio-médios para uma luta contra Tyron Woodley em 2015. Ele então teve sua luta cancelada com Donald “Cowboy” Cerrone em 2016, depois que ele não conseguiu. atingir o limite de 171 libras para uma luta sem título no UFC 205.

Gastelum passou os anos seguintes no peso médio antes de decidir retornar ao peso meio-médio. Ele ganhou peso com sucesso antes de perder para Sean Brady em dezembro passado, mas suas lutas voltaram para assombrá-lo novamente na Arábia Saudita.

White parecia particularmente chateado porque Gastelum não conseguiu ganhar peso, enquanto atletas como Ikram Aliskerov e Antonio Trocoli aceitaram lutas de última hora, voaram até a Arábia Saudita e ainda assim acertaram o alvo sem nenhum incidente.

“Você tem crianças brigando com uma semana de antecedência, pulando nas cartas, vindo aqui e ganhando peso e Kelvin não ganha peso”, disse White. “É extremamente decepcionante.”

Quando Gastelum enfrentou esses problemas no início de sua carreira no UFC, White exigiu que ele subisse para 185 libras e declarou na época que o lutador não teria permissão para competir novamente no peso meio-médio.

White afrouxou sua postura quando Gastelum decidiu voltar ao peso meio-médio em suas duas lutas mais recentes, mas é difícil imaginar que ele fará outra tentativa após o desastre que se desenrolou na Arábia Saudita.