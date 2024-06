Dana White responde a Conor McGregor sugerindo retorno em agosto e setembro: ‘Ele não está pronto’

Conor McGregor pode estar sugerindo uma data de retorno após um dedo do pé quebrado, mas Dana White nem quer cogitar essa ideia até saber que o astro irlandês está realmente saudável novamente.

Depois de desistir de seu retorno programado contra Michael Chandler no UFC 303 em 29 de junho, McGregor fez uma aparição pública no card do Bellator Dublin no sábado para encurralar a companheira de equipe Sinead Kavanagh. Nos bastidores, McGregor – que chegou usando um par de chinelos em vez de sapatos – ofereceu um cronograma provisório para seu retorno, mas também mencionou que o tratamento para o dedo do pé quebrado acabou causando-lhe mais dor do que o esperado.

“Agosto, setembro… eu adoraria”, disse McGregor ao Severe MMA. “Estou em modo de recuperação, faz três semanas, aconteceu hoje há três semanas. Ainda estou aqui me balançando de chinelo. Felizmente, não são chinelos ruins e são confortáveis ​​o suficiente, mas ainda não consigo calçar um sapato. Colocaram células-tronco no meu pé. Eles vieram e pegaram nas costas e colocaram no meu pé, 20 mg de células-tronco das minhas próprias costas, da medula óssea até a fratura.

“Meu maldito dedo do pé está dolorido e não sei se as células-tronco no intervalo foram a atitude certa, porque você sabe como os pintinhos colocam o preenchimento no rosto [and it’s all swollen], meu maldito dedinho do pé é assim. Acho que não é mais o inchaço. Acho que são apenas as células-tronco do meu dedo do pé.”

Considerando que já estamos no final de junho, o retorno de McGregor em agosto ou setembro pode ser ambicioso, mas independentemente disso, o CEO do UFC nem está considerando isso agora.

Imediatamente após McGregor desistir da luta, White declarou que não começaria a discutir uma nova data para seu retorno até que o ex-campeão de duas divisões do UFC estivesse saudável novamente. O mesmo vale para a ideia de adicionar uma nova data ao calendário do UFC apenas para acomodar o momento ideal de McGregor para lutar novamente.

Em outras palavras, White está se mantendo firme nesse assunto.

“Não sei agora”, disse White dirigindo-se a McGregor na coletiva de imprensa pós-luta do UFC na Arábia Saudita. “Nossa agenda está definida. Veremos. Não farei nada até saber que Conor está saudável. Nem vale a pena falar sobre isso.

“E quanto a setembro? E quanto a outubro? Ele não está pronto. Então, por que falar sobre isso?

White também não estava interessado em abordar o oponente de McGregor, embora todos os sinais pareçam apontar para que Michael Chandler ainda consiga aquela luta sempre que ela realmente acontecer.

Por mais que queira McGregor de volta, White não quer abordar o assunto de datas, locais ou oponentes até saber que o maior sorteio da história do UFC está com boa saúde.

Com McGregor ainda mancando com um dedo do pé quebrado, isso obviamente ainda não aconteceu.

“Não estou pensando em Conor lutando com ninguém agora”, disse White. “Não tenho prazo, não tenho nada. McGregor ainda nem está curado. McGregor está ferido.”