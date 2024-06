Daniel Cormier questiona se Conor McGregor voltará a lutar após desistência do UFC 303

Daniel Cormier se pergunta se Conor McGregor voltará a lutar.

Após semanas de rumores, o UFC finalmente anunciou na quinta-feira que Conor McGregor está fora da luta planejada no UFC 303 contra Michael Chandler devido a uma lesão. Em vez disso, o UFC organizou uma luta principal de última hora entre Alex Pereira e Jiri Prochazka, e a luta McGregor x Chandler ainda está marcada para o final deste ano. Mas com este último revés, Daniel Cormier, membro do Hall da Fama do UFC, está começando a perder a esperança de ver McGregor de volta à jaula.

“Ben Askren disse… que acha que acabou para Conor McGregor”, disse Cormier em seu canal no YouTube. “Ele não acredita que veremos Conor lutar novamente. Eu estava tentando discordar dele, mas agora que é realidade, é muito preocupante. Não sei o que penso sobre seu futuro como lutador. Principalmente sabendo como é sua vida fora das lutas. Esse cara vive a maior vida do mundo. Ele vive uma vida tão extravagante, tão divertida, tão cheia de aventura e outras coisas, não sei [that] as pessoas poderiam culpá-lo se ele quiser se afastar disso.

“Você tem que pensar e pesar suas duas opções de vida. Primeiro, seja em iates, barcos, festas, se divertindo toda a diversão do mundo, agora você é ator. Ou passe meses e meses seguidos em uma academia se preparando para lutar contra assassinos absolutos. Pergunte a si mesmo, como ser humano, o que você escolheria? A maioria de vocês escolheria a opção A, onde não suaria tanto e, se estiver suando, pulará nos oceanos logo em seguida para se refrescar. Você está comendo caviar e a comida mais cara do mundo. Ou você está na academia todos os dias lutando. A maioria das pessoas nem sequer olharia para a opção B.”

McGregor não luta desde que quebrou a perna no UFC 265 em julho de 2021. McGregor tem insistido que retornará ao UFC em algum momento, mas também está focado em outros empreendimentos nos últimos três anos, sendo o mais famoso contracenar com Jake Gyllenhaal em o remake de Casa da estrada. E com outras exigências de seu tempo, Cormier se pergunta se “Notorious” simplesmente decidirá que já basta.

“Achei que Conor McGregor voltaria porque, para mim, Conor McGregor é um lutador”, disse Cormier. “Mas estou começando a pensar – conheço habilidade por habilidade, o Conor McGregor de 2015 não é o mesmo cara. Mas pensei que a estrela ainda era a mesma. Só não sei se ele quer lutar, principalmente agora.

“Eles disseram que isso poderia ser remarcado para o final do ano, espero. Mas acho que a maioria das pessoas está muito cética quanto à possibilidade de vermos Conor McGregor em 2024. E se não o fizermos, quanto mais o tempo passar, menor será a probabilidade de ele voltar a pisar no octógono.”

A saída de McGregor do UFC 303 não afeta apenas ele; sem dúvida, Michael Chandler é o mais prejudicado por tudo isso. Chandler está fora de ação há mais de 18 meses esperando o retorno de McGregor, e com isso agora parecendo menos provável do que nunca, Cormier acredita que é hora de Chandler desistir desse sonho irrealizável.

“Michael Chandler ainda precisa lutar”, disse Cormier. “Michael Chandler, parece que ele precisa de Conor McGregor, mas não sei se ele precisa. Porque quando você fala com Mike, os objetivos dele não mudam. Ele ainda quer ser campeão mundial. Não sei se mesmo que ele vença, se essa luta o deixará mais perto de ser campeão mundial. Ele tem algumas opções, tem algumas coisas para pesar daqui para frente, porque não sei se ele deveria esperar mais. Acho que é hora de deixar isso de lado.”

O UFC 303 acontece no dia 29 de junho na T-Mobile Arena, em Las Vegas.