Dave Matthews Band Alum Boyd Tinsley preso por DUI, interação policial em vídeo

Boyd Tinsley está enfrentando novos problemas legais – porque o famoso violinista foi preso por dirigir embriagado depois de supostamente ter um encontro com outro carro… TMZ descobriu.

Fontes policiais nos disseram que o ex-aluno da Dave Matthews Band foi preso na segunda-feira no Rio, VA, depois que policiais responderam a um acidente de dois veículos. Fomos informados de que Boyd foi algemado depois de cerca de 20 minutos… isso depois que os policiais disseram que suspeitavam que ele estava dirigindo alcoolizado.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Obviamente, a narrativa é um pouco obscura – mas temos um vídeo de Tinsley interagindo com a polícia no local e temos uma compreensão melhor do que pode ter acontecido aqui.

Testemunhas dizem que Boyd supostamente bateu em um Corvette com seu Escalade… com os dois motoristas parando para avaliar os danos. No entanto, fomos informados de que quando o outro motorista espiou o estado de espírito de BT… eles pensaram que algo estava errado e chamaram a polícia por segurança – você sabe o resto.

De acordo com registros obtidos pelo TMZ … Boyd foi autuado por volta das 21h30 e foi liberado cerca de uma hora depois, após pagar fiança.

Este desentendimento ocorre 4 meses depois que Boyd foi alvo de uma ação judicial relacionada às alegações de um processo de 2018 em que o ex-colega de banda do Crystal Garden James Frost-Winn reivindicado BT o assediou sexualmente. A DMB anunciou que Boyd não estava mais no grupo em meio às acusações.

Boyd negou as acusações do processo de 2018 e disse que planejava se defender no tribunal… mas depois chegou a um acordo extrajudicial com James em junho de 2019. O drama ressurgiu em fevereiro, quando Boyd foi processado novamente por violar um cláusula mútua de não depreciação no acordo sobre sua atividade nas redes sociais.