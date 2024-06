Dave Portnoy defende Taylor Swift após aparente golpe de Dave Grohl

Reproduzir conteúdo de vídeo



Dave Portnoy é um grande fã de Dave Grohl … mas ele não consegue entender por que o vocalista do Foo Fighters compraria uma briga com Taylor Swift – andaimes TMZ Esportes ele acredita que a estrela pop é o verdadeiro destaque no palco.

O fundador da Barstool Sports – que fala muito sobre seu amor pelo T-Swift – opinou sobre a mais nova briga da indústria musical esta semana … e disse que ir atrás da “mãe” dos Swifties é um fusível que você não faz quero acender em primeiro lugar, mas especialmente quando se trata de suas habilidades de desempenho.



22/06/24

Caso você tenha perdido, os Foos estavam fazendo um show do outro lado da lagoa, em Londres, no fim de semana – bem no meio da aquisição de Taylor na mesma cidade. Enquanto estava no palco, Grohl fez referência à turnê “Eras” e depois disse que erros podem acontecer quando os músicos realmente tocam música ao vivo – o que implica que os shows da estrela pop são principalmente apoiados por gravações.

Enquanto os fãs no show de Grohl aplaudiram sua declaração, Swifties certamente desenvolveu alguma desavença com Grohl. Pres sabe que não é com esses torcedores que se deve mexer… explicando que eles não vão jogar bem ao defender Taylor.

“Se os Swifties vierem atrás de sua garganta, incendiarem sua casa, é isso que acontece quando você vem atrás dos Swifties no meio de um show”, disse Portnoy, encolhendo os ombros.

Pres saberia – ele compareceu à turnê de Swift em maio de 2023, então a viu esmagar o palco com seus próprios olhos.

Portnoy – que também conversou conosco no início desta semana sobre seu segundo Festival de pizza de uma mordida – queria deixar claro… ele gosta de Grohl e do Foo Fighters – mas os comentários do roqueiro podem não valer a pena no final.