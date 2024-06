Dave Portnoy, do Barstool, revela diagnóstico de câncer, mas diz ‘Eu venci’

Revelação impressionante do fundador da Barstool Sports Dave Portnoy … ele diz que foi recentemente diagnosticado com câncer – mas, felizmente, ele acrescentou que já o superou.

O homem de 47 anos disse a seus funcionários e fãs esta semana em vários programas do Barstool Sports que, após um check-in de rotina com um médico… ele foi informado de que tinha carcinoma basocelular no pescoço.

Portnoy – que diz que sentiu falta de ir ao Boston Celtics Vitória no jogo 5 nas finais da NBA sobre o Dallas Mavericks para lidar com o assunto – ficou muito alegre ao discutir tudo com seus colegas de trabalho do Barstool Sports … mas ele disse em sua página X que estava grato pela situação não ser mais terrível do que era.