David Bakhtiari diz que quer jogar na NFL ‘mais alguns anos’

As últimas temporadas de David Bakhtiari foram marcadas por reveses no joelho esquerdo, mas após a quinta cirurgia naquele joelho, o left tackle do All-Pro está otimista em continuar sua carreira.

Bakhtiari, que foi dispensado pelo Green Bay Packers após 11 temporadas em março, disse em entrevista ao “The Adam Schefter Podcast” que está “muito feliz” com o progresso de sua última cirurgia, um procedimento importante que ocorreu em novembro. – tanto que ele espera jogar mais alguns anos.

“Muitas outras pessoas queriam que eu apenas superasse isso, mas ninguém experimenta o que você realmente experimenta”, disse Bakhtiari sobre sua decisão de fazer a quinta cirurgia em novembro. “Olha, estou enfrentando isso há três anos. Sinto dores constantes. Estou muito feliz agora por estar do outro lado e fazer a cirurgia de que precisava, porque meu joelho não estava em um bom lugar.”





Os problemas no joelho de Bakhtiari começaram quando ele rompeu o ligamento cruzado anterior em 31 de dezembro de 2000. Nas últimas três temporadas, ele disputou apenas 13 dos 51 jogos possíveis da temporada regular.

Ele disse que a cirurgia “tinha muitos pontos de interrogação”, mas ele se sente “muito bem” agora e deu crédito ao seu cirurgião, Brian Cole, por fazer um “trabalho fenomenal”.

“Meu objetivo agora é apenas garantir que eu não apenas me recupere totalmente, mas que possa resistir e jogar o jogo que quero, mas também jogar e estar ao lado de um time, não importa o que aconteça”, disse ele. “Eu não sou um cara apaziguador, sou o seu cara fundamental. Alguém que não só vai jogar em setembro, mas em dezembro e em fevereiro e, obviamente, esperançosamente por mais alguns anos.”

Antes de contratempos com o joelho afetarem suas últimas três temporadas com os Packers, ele foi duas vezes titular do All-Pro e três vezes selecionado para o Pro Bowl.

“Não gosto que outras pessoas escrevam minha história… Não poderia simplesmente colocar um ponto final, fechar o livro e deixá-lo”, Bakhtiari disse que recentemente contou ao linebacker do Houston Texans, Azeez Al-Shaair, sobre sua carreira. “… Eu só tenho que lembrar as pessoas. As pessoas meio que se esqueceram do tipo de jogador que eu era, do tipo de jogador que sou.”

Bakhtiari, 32 anos, disse que há interesse por parte das equipes, mas antes de assinar com uma equipe, ele quer ter certeza de que “não há pontos de interrogação”. Ele disse que está adiantado, mas ainda precisa superar mais alguns obstáculos antes de se sentir confortável para retornar ao campo. Um cronograma realista para assinar com uma equipe poderia ser pouco antes do campo de treinamento no mês que vem, no meio da pré-temporada em agosto ou no início da temporada em setembro, disse ele.

Após cinco procedimentos no joelho esquerdo, David Bakhtiari está otimista em continuar jogando na NFL e retornar à sua forma All-Pro. Uh. Glasheen-EUA HOJE Esportes

Ele disse que se sente confortável aprendendo um novo manual e não precisará de muito tempo para estar pronto para jogar, mas não tem interesse em mudar de posição nesta fase de sua carreira.

“Eu sou e adoro ser um left tackle, mas também quero ganhar um Super Bowl. na minha carreira.”

Embora queira continuar sua carreira, ele não espera que isso signifique um reencontro com Aaron Rodgers ou Jordan Love, os dois últimos quarterbacks que protegeu.

Ele observou que o New York Jets de Rodgers selecionou o left tackle Olu Fashanu no primeiro round, contratou o left tackle All-Pro Tyron Smith em free agency e trocou pelo right tackle Morgan Moses. E se os Packers “quisessem que eu protegesse Jordan, eles não teriam me demitido”.

Ele, no entanto, espera que seus dois ex-zagueiros cheguem aos playoffs na próxima temporada. Ele disse que está “esperando grandes coisas” de Rodgers quando ele retornar da lesão no tendão de Aquiles e “com certeza” os Jets chegarão aos playoffs, o que acabaria com uma seca pós-temporada de 13 temporadas.

“Não acho que seja muito sensato para qualquer apostador dizer que Aaron Rodgers não vai chegar aos playoffs”, disse ele.

Quanto a Love, Bakhtiari o chamou de “um garanhão” e espera que ele “seja pago” por meio de uma lucrativa extensão de contrato dos Packers em breve.

“Ele está crescendo e ascendendo nesta liga e acho que será um ótimo zagueiro”, disse ele.