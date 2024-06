David Benavidez faz cruzeiro por Oleksandr Gvozdyk, ainda quer Canelo

LAS VEGAS – David Benavidez parecia relativamente em casa em sua primeira aparição como meio-pesado, ao chegar à decisão unânime sobre Oleksandr Gvozdyk no MGM Grand na noite de sábado.

Benavidez (29-0, 24 KOs) subiu para 175 libras pela primeira vez depois que seus repetidos esforços para atrair o indiscutível campeão dos super-médios Canelo Alvarez para uma luta falharam. Ele venceu Gvozdyk (20-2, 16 KOs) confortavelmente, com os juízes o favorecendo nas pontuações de 119-109, 117-111 e 116-112. Ele conquistou o título mundial provisório do WBC na vitória.

“Acho que é sete em 10, para ser honesto”, disse Benavidez quando solicitado a avaliar seu desempenho. “Oleksandr é um grande lutador. Não é de admirar que ele seja um ex-campeão, um ex-atleta olímpico.”

Estatísticas de socos da CompuBox Socos Benavidez Gvozdyk Total desembarcado 223 163 Total lançado 521 699 Por cento 43% 23% Jabs pousou 60 55 Jabs lançados 172 311 Por cento 35% 18% Poder pousou 163 108 Poder lançado 349 388 Por cento 47% 28%

Benavidez, 27, revelou que sofreu um corte no rosto e uma ruptura no tendão da mão direita antes da luta. Isso realmente não transpareceu em seu desempenho, já que ele acertou 223 socos em comparação com 163 de Gvozdyk, de acordo com a CompuBox. Uma crítica ao desempenho pode ter sido a falta de poder. Ele nunca colocou Gvozdyk em apuros, apesar de ter dado a tacada inicial várias vezes ao longo das 12 rodadas.

Se o poder de Benavidez se traduz totalmente em 175 libras provavelmente será um tópico de discussão se ele passar para lutas potencialmente marcantes contra os campeões Artur Beterbiev ou Dmitry Bivol. Por enquanto, Benavidez disse que vai olhar tanto para o meio-pesado quanto para sua categoria de peso natural, o super-médio. Ele disse que seu peso na noite de luta no sábado foi de 189 libras.

“Ainda queremos descer para 168 para lutar pelo título”, disse ele. “Se vamos pegar o Canelo ou se eles vão desocupar, gostaria de ganhar mais uma vez”.

David Benavidez, à direita, disse que vai olhar tanto para os meio-pesados ​​quanto para os super-médios em suas próximas lutas, principalmente se a luta pelo título for até 168 libras. Foto de Steve Marcus/Getty Images

Alguns dos melhores trabalhos de Benavidez vieram na primeira metade da luta. Ele teve muito sucesso com um gancho de esquerda em loop, que parecia que poderia se transformar em um chute para encerrar a luta nos primeiros rounds, antes de Gvozdyk fazer alguns ajustes. Ele pressionou Gvozdyk constantemente para trás e destacou parte de seu trabalho com bons chutes no corpo.

Gvozdyk, medalhista de bronze olímpico de 2012, resistiu bem à tempestade, especialmente para um jovem de 37 anos que se aposentou do boxe em 2019 antes de retornar ao esporte no ano passado. Gvozdyk até conseguiu se recuperar nas últimas rodadas e abriu um pequeno corte no olho esquerdo de Benavidez.

Mesmo apesar de algum sucesso tardio, Gvozdyk sempre se viu em desvantagem contra o avanço de Benavidez. Benavidez continuou em busca da finalização nas últimas rodadas, mas Gvozdyk deu seus melhores chutes.

A luta de sábado foi a primeira de Benavidez em 2024. Ele pode ser candidato ao vencedor da luta indiscutível pelo título meio-pesado em 12 de outubro entre Beterbiev e Bivol.