David Corenswet em traje completo de Superman, primeiras fotos do set

David Corenswet parece pronto para voar no set do novo filme de ‘Superman’ … porque ele está fantasiado e parecendo bem reforçado nas primeiras fotos do set.

O ator estava vestindo o clássico terno azul e vermelho enquanto filmava na pequena cidade de Cleveland, Geórgia, na segunda-feira… parecendo perfeito como o renovado Homem de Aço. David não estava sozinho no set… e seu parceiro de cena certamente deixará os fãs de quadrinhos animados.

Ao lado de Supes, você pode ver um vislumbre de Edi Gathe tambémé a opinião de Mister Terrific – outro super-herói do Universo DC, que se junta à Liga da Justiça. Ele está nessa cena com a DC também… confirmando isso James Gunnestá lançando muitos super-heróis neste filme.

Embora as fotos não revelem nenhum spoiler do próximo filme, por si só, Cleveland é uma pequena cidade no estado de Peach… e pelo que parece, poderia ser um cenário espetacular para recriar o Superman/ Cidade natal de Clark Kent, Smallville.

No entanto, o filme está filmando a maior parte de suas cenas em Atlanta – que é conhecida por seus incentivos fiscais para produções. Então, poderia ser apenas mais um lugar na Geórgia onde eles poderiam dar vida a Metrópolis… de qualquer forma, eles saíram e as câmeras estão filmando.

Esta atualização chega mais de um mês depois que Gunn compartilhou a primeira foto de David no icônico traje do Superman onde ele parecia um pouco desgastado (talvez depois de uma cena de luta). Junto com o upload, o cineasta confirmou a data de lançamento do filme – que é 11 de julho de 2025.

Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Nathan Filliondar Anthony Carrigan completam o elenco do filme … que deve dar início à nova visão de James para o Universo Cinematográfico DC.