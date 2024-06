De Bruyne exorta torcedores furiosos da Bélgica a apoiarem o time contra a França

Kevin De Bruyne pediu aos torcedores belgas que apoiassem o time depois que o meio-campista disse a seus companheiros para deixarem o campo no final do empate de 0 x 0 no Grupo E de quarta-feira contra a Ucrânia, após vaias incessantes dos torcedores viajantes do país.

O empate sem gols em Stuttgart foi suficiente para garantir a qualificação para as oitavas de final da Bélgica – os Red Devils enfrentarão a França em Dusseldorf no domingo – e fez com que a Ucrânia se tornasse o primeiro time a ser eliminado de um Campeonato Europeu com quatro pontos.

Mas com a Bélgica optando por se contentar com um empate nos momentos finais, em vez de buscar uma vitória que garantiria o primeiro lugar e um empate menos difícil nas oitavas de final, os torcedores reagiram com raiva no final, vaiando os jogadores.

De Bruyne aproximou-se da secção que albergava os adeptos belgas, mas voltou atrás e instruiu os seus companheiros a abandonarem o relvado, à medida que as vaias se tornavam mais altas quando o seu nome foi anunciado como Jogador do Jogo da UEFA.

“Tentamos vencer a partida”, disse De Bruyne em entrevista coletiva pós-jogo. “Tivemos oportunidades de gol, mas não corremos riscos com o escanteio porque sabíamos que poderíamos sofrer um gol.

“Se isso acontecer, você está fora da Euro. É uma pena não termos conseguido marcar antes – tivemos oportunidades – e depois disso só precisamos que os torcedores fiquem conosco.

“Precisamos destes adeptos. Precisaremos deles contra a França. É tudo o que tenho a dizer.”

A Bélgica foi alvo de vaias dos seus adeptos após o empate nada inspirador com a Ucrânia. FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Quando questionado sobre por que pediu aos seus companheiros que deixassem o campo e não se aproximassem dos torcedores belgas no final, De Bruyne deu uma resposta cautelosa, reiterando o pedido de apoio dos torcedores.

“Só precisamos deles”, disse ele. “Não sei mais o que dizer. Só precisamos dos adeptos. Vamos precisar deles contra a França. Precisámos deles nos últimos três jogos. É isso.”

O seleccionador belga, Domenico Tedesco, repetiu os comentários de De Bruyne, dizendo que os seus jogadores estavam a tentar vencer o jogo na fase final.

“Bem, é claro que estamos um pouco surpresos [by the boos]”, disse ele. “Queríamos nos classificar e nos classificamos.

“Perdemos o primeiro jogo e jogamos fantasticamente contra a Romênia e os fãs ficaram muito felizes na ocasião. Hoje foi um jogo muito difícil, mas a mensagem foi clara: queremos jogar para vencer.

“Os jogadores tentaram de tudo. Poderíamos ter marcado mais no início, mas se os torcedores estão assobiando, temos que aceitar.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

De Bruyne, por sua vez, disse que conversou com o árbitro Anthony Taylor depois de ser distraído por um laser apontado em seu rosto durante o primeiro tempo do jogo.

“Eu vi um laser no meu olho”, disse ele. “É isso. Não sei quantas vezes foi, mas apenas apontei para o árbitro e pronto.”

O seleccionador da Bélgica, Tedesco, criticou a preparação pré-jogo da equipa ao dizer que a viagem da equipa até ao estádio foi “inacreditável”.

“Devo dizer que as circunstâncias em que chegamos aqui, como chegamos aqui ao estádio, nunca vi antes”, disse Tedesco. “Nunca. Demorou uma hora com escolta policial e sem luz azul.

“A estrada estava limpa. Todos os semáforos vermelhos estavam limpos, mas dirigimos a 40 km/h. É inacreditável. Inacreditável.

“Tive tempo de fazer um discurso de dois minutos quando chegamos ao estádio. Foi um jogo importante, difícil, mas tivemos uma péssima preparação para isso.

“Por isso estou orgulhoso da minha equipe. Fizemos bem. Tudo está acontecendo aqui. Tudo. E tudo é permitido.

“Podemos ter um atraso de uma hora e eles não adiam a partida em 15 minutos. Eles podem nos apontar um laser ou algo assim.

“Não tivemos muita sorte no primeiro jogo. Muitas coisas, mas mesmo assim conseguimos a qualificação. É por isso que estou tão orgulhoso dos jogadores”.