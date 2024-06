A atacante do Los Angeles Sparks, Dearica Hamby, foi nomeada como substituta do companheiro de equipe lesionado Cameron Brink na equipe olímpica feminina 3×3 dos EUA, foi anunciado na segunda-feira.

Brink foi selecionada para a equipe no início deste mês, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo durante a derrota dos Sparks em Connecticut em 18 de junho. Isso deixou uma vaga aberta na equipe olímpica, e foi para Hamby.

“É uma honra anunciar a adição de Dearica Hamby à seleção feminina dos EUA 3×3 e estamos ansiosos para trabalhar como equipe muito em breve”, disse Jay Demings, diretor da seleção nacional de basquete dos EUA 3×3, em comunicado. “O USA Basketball continua a manter Cameron Brink em nossos pensamentos enquanto ela se concentra em sua recuperação.”

Hamby tem ampla experiência 3×3 no basquete dos EUA, inclusive na FIBA ​​AmeriCup de 2023, onde os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. Ela também participou de campos de treinamento para a equipe 5 contra 5 dos EUA.

Hamby, que venceu o campeonato WNBA de 2022 com Las Vegas, está em sua segunda temporada com o Sparks e foi uma das melhores jogadoras da WNBA em 2024. Ela lidera o Sparks em pontos (17,8), rebotes (10,5), assistências ( 3,5) e roubos (1,5).

Hamby foi a sexta escolha do draft da WNBA de 2015 em Wake Forest. Escolhida por San Antonio, ela permaneceu na franquia quando esta se mudou para Las Vegas em 2018 e foi a sexta jogadora do ano da WNBA com os Ases em 2019 e 2020. Ela foi negociada para Los Angeles antes da temporada de 2023.

Ela se junta a Hailey Van Lith, do TCU, à ex-jogadora do Tennessee/WNBA, Cierra Burdick, e a Rhyne Howard, do Atlanta Dream, no time 3×3 dos Jogos de Paris. Howard está afastado por tempo indeterminado devido a uma lesão no tornozelo sofrida em 19 de junho, mas por enquanto ainda deve jogar nas Olimpíadas.

As mulheres norte-americanas conquistaram a medalha de ouro em 2021 na competição olímpica inaugural 3×3 nos Jogos de Tóquio. Allisha Gray, Stefanie Dolson, Kelsey Plum e Jackie Young estavam nessa equipe. Os jogadores Ases Plum e Young estão no time 5 contra 5 dos EUA para os Jogos de Paris.