Dentro da fábrica de Quebec, onde as camisas da NHL são criadas

Quando Steve Berard soube que haveria um novo designer para as camisas da NHL, ele não esperava que fosse o Fanatics.

“Foi uma surpresa, mas uma boa surpresa, eu diria”, disse Berard.

Berard é proprietário e CEO da SP Apparel, empresa canadense que fabrica uniformes de gelo da NHL há quase 50 anos em Quebec. Ela continuará a fabricar essas camisas agora que a Fanatics será a fornecedora oficial dos uniformes de gelo da NHL pelos próximos 10 anos, a partir da próxima temporada.

Essas camisas foram reveladas na quarta-feira em um evento em Las Vegas antes do draft da NHL de sexta-feira, onde os jogadores em potencial estarão entre os primeiros jogadores a usar os novos suéteres de seus times.

Se as camisas têm a mesma aparência das temporadas anteriores, isso é literalmente intencional. O objetivo do Fanatics e da NHL era a consistência, dando aos jogadores o conforto de que, embora o designer fosse diferente, nada havia mudado fundamentalmente em seus uniformes – pelo menos por enquanto.

“Vai ser como antes. Os tecidos, os conceitos, tudo”, disse Berard. “Não há razão para arriscar tentar coisas novas no primeiro ano. Só queremos ter certeza de que a NHL brilhará e que ninguém reclamará das camisas, porque elas são exatamente o que a NHL conhece há tantos anos e a maneira como nós estavam nesses produtos.”

A NHL está confiante de que os jogadores ficarão satisfeitos com a mudança de designers, já que o fabricante permanecerá o mesmo.

“As camisas usadas no jogo serão fabricadas pelo mesmo local que as fabricou para a Adidas”, disse o comissário da NHL Gary Bettman. “Eles são os melhores do mundo nisso.”

QUANDO A NIKE COMPROU O BAUER em 1995, dois funcionários da Bauer – Serge Berard e Phil Chiarella – foram inspirados a comprar o negócio de camisas da Bauer em Granby, Quebec, e rebatizaram-no de SP Apparel em 1999. Chiarella faleceu em 2008. Serge Berard aposentou-se. Steve Berard tornou-se vice-presidente executivo e coproprietário em junho de 2016 e foi elevado a proprietário e CEO em 2018.

A empresa tinha duas fábricas com décadas: uma em Granby e outra em Saint-Hyacinthe.

“Gosto de dizer que quando você liga a TV e assiste a um jogo de hóquei, todas aquelas camisetas são feitas aqui na fábrica”, disse ele. “Tijolos. Sem janelas. Nos últimos 10 a 15 anos, foi difícil contratar e atrair novas pessoas. É por isso que queríamos ter uma fábrica melhor.”

Berard lembra-se de ter conversado com uma das costureiras da fábrica quando ela tinha cerca de 24 anos. Um dia ela perguntou: “Vou fazer isso a vida toda?” em relação ao ambiente escuro e um tanto deprimente da planta mais antiga.

Assim, a SP Apparel abriu uma nova instalação de última geração em Saint-Hyacinthe no ano passado.

“Agora a fábrica é toda branca, muito iluminada. Temos janelas por toda a fábrica”, disse ele. “Todos os banheiros são super limpos, como quando você vai aos hotéis. Eu só queria ter um lugar melhor para meus funcionários.”

Embora a estética tenha mudado, o processo de criação de uma camisa não mudou. A fábrica está atualmente trabalhando em camisas da NHL, torneio IIHF, AHL, CHL e da seleção olímpica de 2026, em parceria com Nike, CCM, Bauer e Adidas, bem como Fanatics.

Tudo começa com uma ideia de um designer de um parceiro como a Fanatics. Em seguida, a equipe de desenvolvimento de oito pessoas da SP Apparel, que trabalhou junta “desde sempre”, nos termos de Berard, pega o conceito e o concretiza, incluindo como ele poderia ser executado.

“Uma camisa da NHL precisa ser perfeita. Ter uma boa aparência e incorporar novas tecnologias”, disse Berard. “É um jogo de ação rápida. Haverá escoriações na camisa. E há brigas, é claro, e temos que ter certeza de que a gola não vai abrir depois de uma.”

Depois que todas as partes assinarem as camisetas, inicia-se um processo de fabricação onde a SP Apparel “controla tudo de A a Z”. Compram o fio, sublimam as camisolas, tricotam e cortam o tecido, é tudo feito internamente.

“Quando tudo vai bem, a culpa é nossa. Quando há um problema, a culpa também é nossa”, disse ele.

Embora existam novas tecnologias em jogo para as camisas, grande parte do trabalho de criação delas ainda deve ser feito à mão. Cortesia de Fanáticos

A fábrica automatizou alguns processos, como o uso de um cortador a laser, mas uma camisa da NHL continua sendo um produto artesanal. Há fileiras de mesas com carretéis de quintal acima delas. As máquinas de costura giratórias costuram brasões na frente e “tiras de combate” nas costas das camisetas, enquanto as letras nas placas de identificação são todas enfiadas individualmente.

“Não vejo como ou quando poderíamos automatizar a cadeia de produção. Precisamos de mãos. Todas as camisolas têm tantas peças para encaixar e precisamos de pessoas para fazer isso”, disse Berard, acrescentando que há 200 pessoas a trabalhar. ao longo do ano na criação de camisas da NHL.

“Eu diria que temos cerca de 10% de verdadeiros fãs de hóquei na fábrica. Os outros estão muito orgulhosos de trabalhar nas camisas da NHL e de ver seu produto trabalhando na TV cerca de dois meses depois de passar por suas mãos.”

Brian Jennings, vice-presidente executivo sênior de marketing e diretor de branding da NHL, conhece os Berards há anos. Ele visitou a fábrica em Saint-Hyacinthe e continua maravilhado com o processo.

“Há algo na humildade da província, no orgulho que eles têm”, disse ele. “Se você vai até a fábrica e dá uma volta, você vê as costureiras, algumas das quais trabalham lá há toda a vida”.

ADIDAS COMEÇOU SEU DESIGN negociar com a NHL em 2017. Sua corrida incluiu alguns designs e inovações ousados ​​​​- como as camisetas coloridas Reverse Retro. Mas ao final do acordo, a liga e a Adidas não estavam mais alinhadas, disse Jennings. Enquanto a Adidas começou a fabricar camisas, bonés e roupas de vestiário, a empresa gradualmente passou a se concentrar em camisetas autênticas.

Os fanáticos vêm criando esse tipo de equipamento para a NHL nas últimas temporadas. “Foi uma evolução natural do nosso negócio com eles”, disse Jennings.

Berard disse que quaisquer preocupações sobre os Fanatics assumirem o design das camisas da NHL pela primeira vez foram acalmadas quando ele conheceu sua equipe e viu nomes e rostos familiares na indústria.

“Sabíamos que trabalharíamos com uma equipe que conhecia a NHL. Nunca tivemos qualquer preocupação naquele momento. Não estávamos dizendo: ‘Ah, eles vão reduzir a qualidade ou tomar decisões das quais não temos conhecimento’. ?'” ele disse. “Na verdade, foi uma notícia muito boa para nós quando conhecemos a equipe e sabíamos que eles queriam continuar com a mesma camisa de qualidade que fabricamos há quase 50 anos.”

É uma equipe que inclui Keith Leach, anteriormente na CCM, Reebok e Adidas, que foi contratado como VP/GM da NHL da Fanatics Brands para liderar o projeto.

Leach disse que a primeira coisa que a Fanatics fez foi construir uma equipe de uniformes forte que incluía Dom Filano, que era o designer-chefe da Adidas e ajudou a liderar o desenvolvimento da identidade dos Vegas Golden Knights.

“Estamos mantendo o padrão da camisa no gelo para que os jogadores sintam uma transição perfeita”, disse Leach. “Conversamos com jogadores, times e gerentes de equipamentos para descobrir o que estava funcionando e o que não estava funcionando.”

Uma coisa que a equipe de Leach sempre ouvia: as camisas da Adidas apresentavam problemas de durabilidade ao redor do braço, quebrando devido a abrasões. Ele disse que a equipe acredita que foi a mudança do tecido normal para o tecido reciclado. Então a equipe construiu algum padrão de reforço no braço, trouxe-o de volta aos jogadores e aos gerentes de equipamento e obteve o sinal positivo deles.

Entre as outras mudanças do Ano 1 nos uniformes:

Novos tecidos nos ombros substituindo o tecido com padrão em relevo usado nos ombros da camisa anterior da NHL.

Uma nova execução NHL Shield na gola frontal da camisa que inclui um acabamento especial com holograma.

Marca Fanatics bordada na parte de trás da camisa.

Uma camisa de treino redesenhada para jogadores no gelo, que agora apresenta um escudo leve bordado.

Embora as discussões com os jogadores tenham sido informativas, também foram um pouco de relações públicas. Os fanáticos estão nos camarins da NHL desde 2018, confeccionando roupas e chapéus. Precisava informar aos jogadores que a SP Apparel ainda estava em cena.

“Sentimos que já estávamos construindo essa forte confiança, mas foi fundamental para nós dizer que estamos nos unindo ao líder da indústria na produção e fabricação de uniformes”, disse Leach. “Nosso consumidor número 1 é o atleta. Temos que construir esse produto para funcionar para o atleta. Foi extremamente importante.”

É claro que havia mais relações públicas a serem feitas em relação aos Fanáticos.

MESES APÓS A NHL anunciou seu acordo com a empresa, a Fanatics recebeu críticas públicas depois que jogadores da Liga Principal de Beisebol reclamaram de seus novos uniformes no treinamento de primavera.

Os jogadores citaram letras menores nas placas de identificação dos jogadores, tecido transparente e rasgos nas calças. Embora os uniformes carregassem o logotipo da Nike, eles foram fabricados pela Fanatics.

Eventualmente, a Fanatics foi absolvida de culpa pela MLB Players Association, já que era essencialmente uma subcontratada que produzia uniformes baseados nos designs da Nike. O sindicato disse que a Fanatics “reconhece a importância vital de solicitar feedback dos jogadores, obter a adesão dos jogadores e não ter medo de ter conversas difíceis sobre camisetas ou cartões colecionáveis”.

Jennings disse que a NHL recebeu “estilhaços” durante a controvérsia do uniforme de beisebol da Nike.

“Infelizmente, para nós, estávamos sendo atraídos para isso porque anunciamos que Fanatics estava chegando à nossa superfície gelada”, disse ele.

Jennings disse que as equipes estavam entrando em contato com a NHL quando souberam da situação dos uniformes de beisebol. Então ele procurou o Fanatics para perguntar se a liga deveria se preocupar.

“A boa notícia é que, em última análise, a verdade foi revelada e sentimos que estamos em boas mãos”, disse Jennings.

Toda a confusão do uniforme de beisebol foi essencialmente o pior medo de Berard. “É uma espécie de pesadelo, onde todo mundo tira fotos de algo que não funciona e é tudo público em todos os lugares”, disse ele.

Berard está se preparando para uma reação negativa, justificada ou não.

“Vai ser divertido no início da temporada só ver o que os torcedores e as pessoas vão dizer, porque é a mesma camisa. Então as pessoas provavelmente vão reclamar de algo que não existe”, disse ele. .

As capacidades de design dos fanáticos serão vistas durante o 2025 NHL Winter Classic e o torneio 4 Nations Face-Off agendado para fevereiro próximo.

As maiores inovações nas camisas e no processo de design não acontecerão até 2025-26, segundo Jennings.

Duas equipes foram autorizadas a receber novos designs na próxima temporada: The Anaheim Ducks e Los Angeles Kings, que terão novos logotipos e camisas em 2024-25. Ambos vieram para a NHL antes de o acordo com o Fanatics ser fechado.

Embora a NHL e os Fanatics pretendessem que houvesse uma moratória sobre novos designs nesta temporada, houve um problema inesperado: a mudança da antiga franquia Arizona Coyotes para Utah, onde o Utah Hockey Club temporariamente nomeado começará a jogar na próxima temporada.

“Aqui tivemos esses cronogramas compactados que estavam além de qualquer coisa com que já lidamos antes”, disse Jennings. “Algumas noites sem dormir, mas acho que eles terão uma bela camisa para usar no draft.”

Jennings disse que não será a camisa oficial, mas que os jogadores de Utah a receberão em agosto. Uma coisa que deixa a NHL e os Fanatics entusiasmados: os fãs poderão possuir as camisas que a fábrica de Saint-Hyacinthe fabrica.

Pela primeira vez em uma década, os fãs poderão comprar a camisa autêntica no gelo, chamada de camisa “Authentic Pro”.

“Todos estavam focados em mais réplicas de camisa, mas há um apetite por ela, desde fãs até colecionadores”, disse Jennings. “Acho que a indústria subestimou a demanda por um produto que seja exatamente o que eles usam no gelo”.

Costuradas por quem faz essas camisetas há décadas.