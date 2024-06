Destaques completos do vídeo da luta de Anderson Silva x Chael Sonnen

Assista aos destaques completos da luta de Anderson Silva x Chael Sonnen do confronto do evento principal no sábado à noite, cortesia de vários meios de comunicação.

Silva x Sonnen aconteceu no dia 15 de junho em São Paulo, Brasil. Anderson Silva (3-2 no boxe) e Chael Sonnen (0-0 no boxe) se enfrentaram pela primeira vez em um ringue de boxe após competirem duas vezes no MMA. A exibição luta foi ao ar ao vivo pela Globo.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Enquanto esses casuais assistem “tank”, os mais inteligentes de nós assistem Chael Sonnen x Anderson Silva. ESTE é o maior talento em uma luta de boxe esta noite. pic.twitter.com/dJx2vdwMbp — Homelander MMA (@HomelanderMMA) 16 de junho de 2024

Para mais informações sobre Silva x Sonnen, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Ambos os homens ocupam o centro. Silva certamente parece, como esperado, o boxeador mais polido. Sonnen está agachado, lançando tiros no corpo em ângulos muito estranhos. Eles empatam e o árbitro se separa. Silva acerta um jab, Sonnen volta para o corpo, Silva se movimenta contra as cordas e acerta uma combinação. Árbitro avisa Sonnen por conquistar, e eles estão de volta. Sonnen com um clinche de cabeça, árbitro separa novamente. Silva acerta uma leve mão esquerda e pronto. Ambos os homens, para dizer isso educadamente, indo com calma.

MMAFighting marca 10-9 Silva (eu acho?)

2 ª rodada: Estamos em andamento com os dois homens dando um toque mais forte que o primeiro. Sonnen continua indo para o corpo, Silva com um soco e uma mão direita, Sonnen conquista novamente para mais uma advertência do árbitro. Uppercut curto de Silva, abaixe-se à esquerda de Silva também. Sonnen com uma espécie de combinação de moinho de vento que fica aquém.

Eles ficam no bolso e trocam alguns socos leves, Silva acerta uma boa esquerda, Sonnen desfere uma direita que fica aquém. Eles vão para o meio do ringue, mas a campainha toca.

MMAFighting marca 10-9 Silva, 20-18 no geral

Rodada 3: Silva abrindo um pouco mais seu arsenal no terceiro, ainda sem arremessar com violência, mas com certeza acertando. Sonnen recebe um gancho duplo e empurra Silva para o canto, e quando eles se separam, ele faz isso de novo. Silva tenta reverter, mas árbitro separa. Silva com jab, Sonnen no corpo, Silva jogando na defesa e contra-atacando com jabs e direitas curtas. Eles lutam no canto por um momento antes que o árbitro veja o suficiente. Combo de quatro socos de Silva acerta, seguido de um forte golpe no corpo. Sonnen tentando intimidar o corpo por dentro. Silva evita qualquer coisa importante e a campainha toca.

MMAFighting marca 10-9 Silva, 30-27 no geral

Rodada 4: Sonnen sai tentando caçar Silva, mas Silva se move como uma borboleta. Uppercut curto de Silva, Sonnen empata e nos separamos. Cerca de 15 segundos de movimento sem um soco desferido de nenhum dos caras, eventualmente um gancho curto de Silva, uma combinação de três socos atrás dele e uma escavação no corpo, mas nada feroz sendo lançado de nenhum dos caras. Silva acerta um chute e Sonnen cai no chão. Não tenho certeza se é um knockdown verdadeiro ou não, mas é Silva acertando a maioria dos socos no final do round.

MMAFighting marca 10-9 Silva, 40-36 no geral