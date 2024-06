Destaques completos do vídeo da luta de David Benavidez x Oleksandr Gvozdyk

Assista David Benavidez x Oleksandr Gvozdyk com os destaques completos do vídeo da luta do confronto do co-evento principal na noite de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Benavidez x Gvozdyk aconteceu em 15 de junho no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nev. David Benavidez (29-0) e Oleksandr Gvozdyk (20-2) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no PPV.com e Amazon.

Rodada 1: Benavidez pega o centro do ringue e desfere seu golpe. Eles estão negociando cedo – troca rápida no centro do ringue. Benavidez recostando-se e disparando contra-ataques. Gvozdyk dobra e triplica com seu jab. Este já é um ritmo incrível. Benavidez o leva até as cordas e o joga no corpo. Benavidez acerta um gancho de direita no meio. Gvozdyk permanece na bicicleta e dá socos em grupo, mas Benavidez faz uma boa defesa. Benavidez dá alguns socos fortes no rosto de Gvozdyk. Boa rodada. MMA Fighting marca 10-9 Benavidez.

2 ª rodada: Benavidez acerta Gvozdyk com um gancho de direita desde o salto. Benavidez entra e vai até o corpo. Gvozdyk responde com alguns golpes e uma dobradinha. Gvozdyk está menos em sua bicicleta neste caso, optando por ficar parado e negociar no centro do ringue. Belo corpo fotografado por Benavidez. Um forte combo de três socos acerta Benavidez, mas Gvozdyk responde com sua própria rajada. Gancho de direita de Benavidez, seguido de outro golpe no corpo. Benavidez avança com a mão direita. “The Monster” está muito bem nesta nova categoria de peso até agora. Luta de MMA marca 10-9 Benavidez. (20-18 Benavidez.)

Rodada 3: Gvozdyk atacou cedo para manter Benavidez longe dele. Ele está encontrando sucesso aqui. Benavidez entra e volta para o corpo. Ele está fazendo questão nesta luta para martelar aquele corpo. O combo de três golpes atinge Gvozdyk. Benavidez vai até o bolso e enfia a mão direita no rosto de Gvozdyk. Gvozdyk dá uma série de golpes em resposta. Mais golpes de Gvozdyk seguidos de uma reta. Benavidez lança um pistão direto no queixo de Gvozdyk. Golpe de Gvozdyk. Benavidez volta direto ao corpo e de novo. Benavidez corre para encerrar o round. MMA Fighting marca 10-9 Benavidez. (30-27 Benavidez.)

Rodada 4: Gvozdyk sai agressivo, musculando Benavidez até as cordas e indo trabalhar com socos em grupo. Benavidez defende tudo bem. Belo trabalho corporal de Benavidez. Ele continua martelando lá. Uma dobradinha de Benavidez passa pela guarda. Gvozdyk coloca a mão direita na boca de Benavidez. Combinação lenta de Gvozdyk erra e Benavidez carrega, mas por pouco erra na resposta. Ele queria aquele. Contra-ataque forte de Benavidez! Uppercuts duplos de direita de Benavidez! Outra mão direita! Ele está pousando tudo! Gvozdyk come tudo, mas foi uma sequência difícil para encerrar a rodada. MMA Fighting marca 10-9 Benavidez. (40-36 Benavidez.)

Rodada 5: Gvozdyk acerta Benavidez com uma bela esquerda. Benavidez apenas empurra Gvozdyk para o canto, em busca de ganchos e ganchos. Linda combinação de Benavidez. Gvozdyk desliza para a direita. Benavidez responde com uma de sua autoria. Gvozdyk está claramente começando a desacelerar aqui, mas ele está nisso. Benavidez atinge com força o corpo. Golpe duplo de Benavidez. Ele bate a mão direita no queixo de Gvozdyk. Mais uma bela enxurrada de Benavidez. Ele é tão esperto com isso. Gvozdyk responde com a mão direita. Benavidez caça Gvozdyk pelo ringue e descarrega outra rajada. MMA Fighting marca 10-9 Benavidez. (50-45 Benavidez.)

Rodada 6: Essa luta é toda do Benavidez até agora. Gvozdyk dá o jab e sobe as escadas, mas não consegue acertar. Benavidez desfere uma série de golpes fortes. Gancho de esquerda no corpo. Benavidez está no bolso com toda a confiança do mundo. Combinação desagradável de três peças de Benavidez! Ele está acertando quase 50 por cento, Benavidez acerta Gvozdyk com um gancho de esquerda e outro. E outro! Gvozdyk está comendo tudo, mas isso está somando. MMA Fighting marca 10-9 Benavidez. (60-54 Benavidez.)

Rodada 7: Já passamos da metade do caminho. Benavidez dá uma série de socos fortes na guarda. Gancho de direita no corpo de Benavidez. Gvozdyk dá outra série de golpes fortes. Ele está tentando o seu melhor para manter Benavidez longe dele, mas isso está se mostrando uma tarefa impossível. Benavidez se segura nas cordas e joga um pouco na defesa. Nada de Gvozdyk acerta. Benavidez volta para cima com um gancho de esquerda. Mais ganchos de esquerda fortes. MMA Fighting marca 10-9 Benavidez. (70-63 Benavidez.)

Rodada 8: Benavidez ainda pulando nos calcanhares enquanto damos início ao jogo. Gvozdyk tenta pressionar Benavidez nas cordas e quase perde a cabeça por causa disso. Benavidez parece contente em ficar para trás e jogar na defesa agora. Rajadas de Gvozdyk. Benavidez erra com um gancho de esquerda. Uppercut de direita por dentro de Benavidez. Mão direita por cima de Benavidez. Combo duro no centro do ringue por Benavidez, que segue com um contra-ataque habilidoso de esquerda. Benavidez volta imediatamente ao corpo. Gancho de esquerda de Benavidez. O ritmo de Gvozdyk diminuiu significativamente desde o início desta rodada. MMA Fighting marca 10-9 Benavidez. (80-72 Benavidez.)

Rodada 9: Gvozdyk está chegando a um ritmo de 21 por cento agora. Basicamente, ele está atacando fantasmas. Ele precisa fazer algo drástico aqui. Benavidez leva Gvozdyk para o canto e acerta um uppercut nas costelas. Benavidez dobra o jab e depois volta para o meio. Gvozdyk sobe e conecta. Eles trocam a mão esquerda com força. Benavidez entra e tenta trabalhar, mas Gvozdyk contra-ataca com a mão direita seguida de uma dobradinha. Esta é facilmente sua melhor rodada no último minuto. MMA Fighting marca 10-9 Gvozdyk. (89-82 Benavidez.)

Rodada 10: Gvozdyk pode estar finalmente começando a ganhar impulso, ou Benavidez está apenas tirando o pé do acelerador. Essa mudança de classe de peso também pode estar afetando o tanque de gasolina de Benavidez. Vamos ver. Benavidez erra violentamente com um gancho em loop. Benavidez está jogando, mas nada cai. Gvozdyk mostrando ótima defesa neste momento. Eles trocam golpes duros. Gvozdyk o leva até as cordas, mas não consegue encontrar um lugar para nada acertar. Benavidez dobra o golpe. Combinação de Gvozdyk. Gancho de esquerda desagradável de Benavidez. Isso pode tê-lo machucado. Troca difícil com os dois homens acertando em cheio. Rodada fechada, mas Benavidez acertou os melhores chutes. MMA Fighting marca 10-9 Benavidez. (99-91 Benavidez.)

Rodada 11: Faltam seis minutos. Gvozdyk lança algumas dobradinhas preguiçosas. Mais tamborilar de Gvozdyk no centro do ringue. Benavidez cheira com algumas grandes mãos esquerdas. Gancho de direita no corpo de Benavidez. Contra-ataque forte de Gvozdyk. Outro contra-ataque forte de Gvozdyk. Benavidez avança, mas recebe alguns golpes por seus problemas. Deixado ao corpo por Benavidez. Gvozdyk lhe dá um tapa com a mão direita. Benavidez volta para a mão direita, mas erra. Bela troca ao toque da campainha. MMA Fighting marca 10-9 Gvozdyk. (108-100 Benavidez.)

Rodada 12: Benavidez volta ao trabalho com direito ao corpo. Gvozdyk dispara e Benavidez dá socos em grupo no centro do ringue, mas não consegue passar nada pela guarda. Benavidez come um par de contra-direitos depois de errar uma esquerda. Gvozdyk empurra Benavidez nas cordas e tenta trabalhar, mas não há nada lá. Falta um minuto. Benavidez dobra com um soco forte. A mão direita erra por pouco para Benavidez. Contra-ataque forte de Gvozdyk. Pulando deixado por Gvozdyk. Eles balançam descontroladamente ao som do sino. Esta foi a luta de Benavidez no início e de Gvozdyk no final, mas no final das contas o ex-campeão ucraniano tinha um déficit muito grande para compensar. MMA Fighting marca 10-9 Gvozdyk. (117-111 Benavidez.)