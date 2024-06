Destaques completos do vídeo da luta de Robert Whittaker x Ikram Aliskerov

Robert Whittaker adicionou outro ao rolo de destaques no sábado.

“The Reaper” encerrou em grande estilo a primeira visita do UFC à Arábia Saudita, precisando de menos de dois minutos para derrubar o adversário de última hora Ikram Aliskerov com uma sequência furiosa de nocautes. Foi uma atuação impressionante do ex-campeão dos médios, que deixou claro que merece mais uma chance pelo ouro do UFC.

Originalmente, Whittaker estava escalado para lutar contra Khamzat Chimaev na luta principal de sábado, mas o invicto Chimaev foi forçado a se retirar devido a uma doença. Aliskerov substituiu Chimaev e foi considerado uma séria ameaça para Whittaker ao entrar na disputa com uma sequência de sete vitórias consecutivas.

No entanto, foi o muito mais experiente Whittaker que saiu vitorioso, acrescentando Aliskerov a uma lista de vitórias recentes que também inclui os adversários classificados Paulo Costa e Marvin Vettori.

Assista abaixo os destaques do evento principal do UFC Arábia Saudita.