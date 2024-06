Destino Penedo: Museu do Paço Imperial será reaberto ao público

O casarão onde Dom Pedro II se hospedou em Penedo, em 1859, é um dos mais imponentes atrativos turísticos da cidade. Além da vista privilegiada para o Rio São Francisco, orla ribeirinha e Igreja das Correntes, o imóvel abriga acervo do Brasil Imperial que, em breve, será reaberto à visitação pública.

A boa notícia para o turismo em Alagoas foi anunciada nesta quarta-feira, 26, durante ato que formalizou a parceria entre a Prefeitura de Penedo e a Fundação Raimundo Marinho (FRM), instituição responsável pelo Museu do Paço Imperial e o Memorial Raimundo Marinho, dedicado à história familiar, profissional e política do ex-prefeito de Penedo.

Fechado ao público desde o início da pandemia de covid, o Museu do Paço Imperial irá funcionar no mesmo sistema dos demais pontos turísticos administrados pelo município, inclusive nos finais de semana, um dos avanços para o Destino Penedo alcançados no governo Ronaldo Lopes.

O gestor que estrutura a cidade em todos os sentidos inaugurou há 20 dias o Centro de Atendimento ao Turista, mais um investimento para o setor gerador de emprego e renda no município que resgata seu protagonismo histórico.

Representando a FRM, Daniel Marinho agradeceu o apoio que viabiliza o funcionamento do Museu do Paço Imperial de forma diária, frisando que o espaço estava aberto para visitas agendadas.

“Com a parceria da prefeitura, vamos agregar um corpo técnico que irá somar ao nosso pessoal que trabalha no Paço Imperial e isso vai proporcionar ao turismo mais dias abertos, novos horários de visitação”, acrescentou Daniel Marinho, neto do ex-prefeito Raimundo Marinho.

Jair Galvão, gestor da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), falou sobre a importância para o Destino Penedo, com a reabertura do Museu do Paço Imperial.

“Agentes e operadores de viagem estão ansiosos para ter esse equipamento de volta aberto aos turistas, aos grandes grupos que visitam Penedo e também aos penedenses”, comentou, citando o impacto dos espetáculos realizados no período natalino de 2023, quando a programação do Penedo Luz incluiu projeção mapeada na fachada do Museu do Paço Imperial, um show inesquecível de imagens, teatro, música e dança.

