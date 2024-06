Devin Haney: Ryan Garcia ‘deveria ser banido’ por falhar no teste de drogas

Devin Haney recuperou o recorde de invencibilidade, mas ainda não está satisfeito com a situação de Ryan Garcia.

Quando Haney e Garcia entraram no ringue para lutar boxe um contra o outro em abril passado, Garcia originalmente saiu com uma emocionante vitória por decisão da maioria. No entanto, a luta ficará para sempre envolta em polêmica tanto pelas circunstâncias anteriores quanto pelas atuais.

Garcia se comportou de maneira irregular antes da luta, exibindo um comportamento bizarro em suas redes sociais e depois chegando 3,2 libras acima do limite da luta, desqualificando-se para poder conquistar o título do superleve de Haney. Ele derrotou Haney nas cartas, mas a luta foi oficialmente revertida para no-contest como parte da penalidade imposta pela Comissão Atlética do Estado de Nova York para Garcia ter falhado em dois testes de drogas pós-luta. Garcia também foi suspenso por um ano do boxe.

Se dependesse de Haney, Garcia não teria permissão de voltar.

“Não acho que trapaça deva estar no esporte do boxe”, disse Haney em A hora do MMA. “Se eu sentisse isso, merda, eu estaria me enganando. Se você for pego trapaceando, acho que deveria ser banido. Para a vida. Porque nós literalmente entramos e colocamos nossa vida em risco cada vez que entramos naquele ringue e vemos caras sendo mortos no ringue.

“Ele deve ter sentido alguma coisa, porque de todas as suas lutas, ele nunca testou sujo, certo? Mas contra mim, ele fez. Não é coincidência. Ele deve ter sentido a ameaça de mim e de repente ele está agindo como se nunca o tivéssemos visto agir antes. Ele estava se protegendo só para o caso de perder e ele ia fazer o papel de louco.”

Desde que a notícia dos testes positivos de drogas de Garcia foi divulgada em 1º de maio, a equipe do boxeador tem mantido que ele é vítima de um suplemento contaminado. Em uma declaração, eles escreveram que amostras de dois suplementos testados pela Agência Antidoping Voluntari “deram positivo para contaminação por ostarina” e que Garcia é inocente. Garcia respondeu à sua suspensão dando continuidade a um tuíte anterior de aposentadoria e sugerindo que ele poderia fazer uma mudança para competir no UFC.

As travessuras de Garcia não são nem um pouco divertidas para Haney, que não tem interesse em enterrar o nascimento com seu rival, embora afirme que Garcia o procurou.

“Ele está me mandando mensagens no Instagram e coisas assim, tentando ser legal”, disse Haney. “Eu não sei, todos nós sabemos que é algo estranho para ele, acho que é legal ele me mandar uma mensagem. Nada disso está acontecendo. Pela merda que ele fez, quero fazê-lo pagar pela merda que fez no ringue, mas fora do ringue.”

Com a luta de 20 de abril agora oficialmente sem competição, Haney viu seu recorde restaurado para 31-0. Atualmente ele está em hiato, tendo recentemente twittado que não poderá lutar novamente até 2026, quando poderá acontecer uma revanche com Garcia.

Comecemos pelo princípio: Haney planeja processar Garcia por entrar na luta com o que ele acredita ter a intenção de enganar o sistema.

“Como eu disse, tudo isso me custou caro”, disse Haney. “Eu me inscrevi para uma luta justa. Assinei um contrato para uma luta justa onde fazemos exames toxicológicos, onde entramos e eu estou limpo e ele está limpo, e não foi o caso. Então, como eu disse, ele deve pagar por isso. Quando você assina o contrato, quando ele disse que vai ficar limpo para a luta e eu vou ficar limpo, não vai haver nada no meu sistema, não vai haver nada no sistema dele , e ele não cumpriu seu acordo. Ele não se manteve do seu lado nisso. Então ele vai pagar.

“Ele vai pagar no ringue. Quero recuperá-lo com sangue no ringue, mas também fora do ringue. No final das contas, ainda sou um empresário e isso é um negócio.”