Di María marca, Messi retorna na vitória da Argentina no amistoso da Copa América sobre o Equador

Ángel Di María marcou no retorno de Lionel Messi ao cenário internacional pela primeira vez em seis meses, ajudando a Argentina a vencer por 1 a 0 o Equador no amistoso da Copa América, no domingo, no Soldier Field, em Chicago.

Messi ficou afastado dos gramados no primeiro tempo antes de substituir Di María aos 56 minutos.

Uma lesão no tendão direito impediu o oito vezes vencedor da Bola de Ouro e estrela do Inter Miami de participar dos dois amistosos anteriores da Argentina na Copa América, contra El Salvador e Costa Rica, em março.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Com Leão [Messi], não há necessidade de arriscá-lo. Não apenas com ele, mas outros como [Nicolas] Otamendi não jogou. Anjo [Di María] joguei apenas alguns minutos, Julian [Alvarez] e Lautaro [Martinez] a mesma coisa”, disse o técnico argentino Lionel Scaloni.

“Queremos cuidar destes jogadores e permitir que cheguem ao torneio nas melhores condições possíveis”.

Com Messi assistindo do banco, Di María mandou passe reverso de Cristian Romero para a rede e abriu o placar aos 40 minutos.

“Sabemos que a Copa América será complicada, você pode ver isso hoje no jogo. Os jogadores participam e haverá jogos difíceis”, disse Di María à TyC Sports. “Acho que hoje foi um bom jogo para demonstrar como estamos. Acho que estamos num bom caminho.”

O gol de Di María marcou seu segundo gol consecutivo em uma partida internacional, marcando também contra a Costa Rica no dia 26 de março. Com o 31º gol da carreira argentina, o meio-campista de 36 anos está empatado com Gonzalo Higuaín pelo quinto maior número de gols no história do país e está apenas quatro gols atrás de Diego Maradona, na quarta posição da tabela de classificação.

Lionel Messi entrou nos últimos 40 minutos contra o Equador, substituindo Ángel Di María, que marcou o gol da vitória da Argentina no primeiro tempo. EPA/TRENT SPRAGUE

A seleção de Scaloni encerrará sua lista pré-Copa América em Washington DC, na sexta-feira, com um amistoso contra a Guatemala, antes de abrir a fase de grupos do torneio contra o Canadá, em 20 de junho.

“Precisamos nos unir, competir, somar minutos e sentir aquela sensação de vestir aquela camisa novamente. É isso que buscamos antes de uma Copa América que será muito difícil”, acrescentou Scaloni.

O Equador disputará dois amistosos, contra a Bolívia, na quarta-feira, e Honduras, no dia 16 de junho, antes de estrear na Copa América, contra a Venezuela, no dia 22 de junho.

Lizzy Becherano da ESPN e The Associated Press contribuíram para este relatório.