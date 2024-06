Diário do Paddock da Áustria: como a tecnologia de IA definirá os limites da pista

SPIELBERG, Áustria — A Fórmula 1 retorna à Áustria neste fim de semana para a segunda corrida de sua rodada tripla europeia. Nos últimos anos, nenhuma viagem ao Red Bull Ring ficou completa sem uma discussão aprofundada sobre um dos tópicos mais complicados da F1, os limites da pista, o que o torna o lugar ideal para começar o Paddock Diary desta semana.

Acima da linha

A Fórmula 1 raramente pareceu tão ridícula quanto há 12 meses no Red Bull Ring. A FIA levou quase cinco horas para confirmar os resultados do Grande Prêmio da Áustria de 2023 — uma corrida que levou apenas uma hora e 25 minutos para ser realizada depois que seus comissários examinaram 1.200 possíveis violações de limites de pista em busca de transgressões.

Foi necessário um esforço meticuloso para confirmar quantos dos 20 pilotos tinham se desviado das linhas brancas que marcam o limite do circuito durante a corrida de 70 voltas, e quantos tinham mantido pelo menos um pneu em jogo enquanto dançavam seus carros no limite de aderência. O fruto da análise extensiva da FIA foram 12 penalidades individuais entre oito pilotos, que, quando aplicadas, mudaram todas as posições, exceto duas, do quarto lugar para o 19º.

Ficou claro após a corrida que era necessária uma solução para 2024.

O Safety Car da FIA passa por uma nova caixa de brita instalada na parte externa da curva nove durante as prévias do Grande Prêmio da Áustria de F1. (Foto de Bryn Lennon – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images)

O problema na corrida de 2023 não era novo. As vastas áreas de escape de asfalto na saída das curvas 9 e 10 convidaram os motoristas a acelerar o máximo possível na curva, sabendo que podem sair da pista sem consequências imediatas.

Para impedir que os pilotos ganhem vantagem no tempo de volta ao fazer isso, a FIA prometeu aplicar rigorosamente uma política de três avisos. A regra permite que um piloto tenha três avisos durante uma corrida para limites de pista antes que uma quarta transgressão resulte em uma penalidade de 10 segundos, com penalidades de cinco segundos para cada violação subsequente.

Fácil de concordar na calma de uma sala de briefing, mas não tão fácil de seguir no calor da batalha, como explica o campeão mundial Max Verstappen.

“Ao longo da volta os pneus estão superaquecendo, os pneus dianteiros estão ficando muito quentes, então você naturalmente apenas sai de frente, e às vezes isso acontece já na entrada da curva e depois no resultado na saída. [going over the track limit] é um dos poucos milímetros, o que lhe dá uma penalidade na pista.”

Para 2024, a FIA e o Red Bull Ring propuseram uma solução: instalar faixas de cascalho de 2,5 metros de largura além do meio-fio para punir qualquer piloto que ultrapasse o limite. Uma linha azul também foi adicionada além da linha branca que marca a saída da pista para tornar mais fácil para um novo sistema de IA (em uso em outras pistas este ano) filtrar possíveis transgressões antes que elas sejam enviadas para julgamento por um humano.

“[The drivers] saberá onde está o limite”, disse o diretor de corrida da FIA, Neils Wittich. “É isso que eles querem e o que pediram.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Eles receberão feedback, eles sentirão isso quando chegarem perto do cascalho, e se eles colocarem uma roda no cascalho, isso os penalizará porque o carro ficará mais lento.

“É um impedimento natural e esse tem sido o pedido número um dos pilotos. Tira qualquer tentação de explorar os limites porque não há mais ganho. último milímetro porque você pode. Mas quando você corre sobre o cascalho, é impossível ser mais rápido.”

O escoamento habitual do asfalto ainda existe além do cascalho por razões de segurança, mas na quinta-feira alguns motoristas levantaram dúvidas sobre a nova configuração como solução permanente.

“É uma boa modificação, mas espero que não seja como em Monza, segunda chicane, que todo o cascalho entra na pista e aumenta a chance de um furo”, disse o piloto da RB Yuki Tsunoda. “Quando alguém dirige no cascalho e o cascalho entra na pista, com certeza compromete a curva que vem, que será a última curva, que ainda é uma curva de alta velocidade e você ainda precisa de uma boa aderência traseira. Então essa é a única coisa com a qual você provavelmente pode se preocupar. Além disso, o cascalho também pode causar danos ao assoalho.”

O piloto da Williams, Logan Sargeant, disse: “Para ser honesto, não acho que isso resolverá completamente o problema. Consegui fazer os limites da pista em Imola na Curva 9, o que é quase impossível. Então, se eu consegui fazer lá, acho que ainda é possível fazer aqui. E eu gostaria de ver uma maneira no futuro em que isso seja completamente eliminado com o design da pista. Acho que sempre há uma oportunidade de fazer isso, e não há razão para isso.”

Provavelmente ficará claro se a solução criará mais problemas do que resolverá na sessão de treinos livres e qualificação de sprint na sexta-feira.

Stroll quer ‘GOAT’ Newey na Aston Martin

Lance Stroll raramente fica entusiasmado com alguma coisa durante seus encontros com a mídia, mas uma pergunta feita na quinta-feira pareceu despertar seu interesse.

Após uma série de respostas de rotina sobre seu novo contrato com a Aston Martin — a equipe de seu pai — uma sugestão de que Adrian Newey, o guru de design da Red Bull que está saindo, poderia ingressar na equipe em 2025 mudou o clima.

“Seria muito f—— incrível!”, ele disse. “Ele é o GOAT, ele tem mais campeonatos do que qualquer um neste paddock, então ele é alguém que todos adorariam ter nas cores de seus times.”

Newey deixará a atual campeã Red Bull no final do ano, ficando disponível para outras equipes no segundo trimestre de 2025. Nas últimas semanas, a Aston Martin surgiu como favorita para garantir sua assinatura, algo que Stroll acredita ser possível nos próximos meses.

“Temos um túnel de vento super empolgante sendo construído, temos um campus muito empolgante, todas as ferramentas que uma equipe quer e precisa para ter sucesso e ser muito competitiva. Acho que é atraente para qualquer um na Fórmula 1 fazer parte disso.”

O automobilismo deveria ser um esporte olímpico?

O automobilismo foi pré-selecionado como uma potencial adição às Olimpíadas de 2028 em Los Angeles, apenas para ser rejeitado no ano passado pelo Comitê Olímpico Internacional. A perspectiva de alguma forma de corrida automobilística nas Olimpíadas tende a ser levantada a cada quatro anos — mas é tão rotineiramente ridicularizada.

Na quinta-feira, um jornalista pegou a tocha e fez a pergunta ao maior número de motoristas que conseguiu encontrar.

“Seria ótimo ter o automobilismo nas Olimpíadas”, disse Charles Leclerc em resposta. “No entanto, acho que é um pouco mais difícil de organizar do que outros esportes, porque obviamente estamos todos pilotando para construtores diferentes com carros diferentes na Fórmula 1. E para poder ter todos o mesmo carro, você terá que escolher, obviamente, qual caminho você quer seguir, que downforce, que potência e tudo mais, mas é definitivamente possível.”

A mesma pergunta para Verstappen: “Não, não é para mim”, seguida de um silêncio breve, mas incisivo. “É muito relacionado apenas ao carro. Além disso, você não cresceu nesse tipo de ambiente olímpico. Sim, só que não para mim, para ser honesto. Não estou com vontade. Não acho que pertencemos a palco olímpico.”

E quanto a Lewis Hamilton, ele gostaria de representar a Grã-Bretanha nas Olimpíadas?

“Não. Eu simplesmente não acho que seja um jogo olímpico. Mas estou ansioso para ir porque um dos meus bons amigos, Miles Chamley-Watson, está competindo em esgrima, então estou muito orgulhoso de assistir e apoiá-lo.”