Diaz, do Mets, expulso por substância estranha e enfrenta suspensão de 10 jogos

CHICAGO – Mais perto do New York Mets, Edwin Diaz enfrenta uma suspensão de 10 jogos depois de ter sido expulso da vitória de domingo à noite por 5 a 2 sobre o Chicago Cubs por ter uma substância ilegal em sua mão de arremesso.

Diaz, 30, foi expulso pelo chefe da equipe Vic Carapazza antes de assumir o controle no final da nona entrada.

“Eu toquei na mão dele”, disse Carapazza em um relatório de sinuca após o jogo. “Agarrou a mão dele. A substância estava extremamente pegajosa. Descolorida… definitivamente não era resina e suor. Verificamos milhares deles. Eu sei o que é essa sensação. Estava muito pegajoso.”

Diaz afirmou que usa apenas resina, suor e sujeira nas mãos.

Escolhas dos editores

“Eu uso a mesma coisa, sempre”, disse ele. “Esfrego resina, suor e coloco um pouco a mão na terra para poder segurar a bola. … Fiquei muito surpreso porque não tinha nada na mão, luva ou cinto. sempre verifique tudo.”

Carapazza confirmou que não havia substâncias pegajosas em Diaz além de sua mão, mas isso foi o suficiente para expulsar um jogador. Nos últimos anos, a Liga Principal de Beisebol reprimiu os arremessadores que usam substâncias estranhas além da resina, porque elas permitem melhor aderência e mais giro da bola.

Carapazza acrescentou que o Mets realmente não discutiu a expulsão nem explicou o que aconteceu.

“Eu disse a eles que tenho um trabalho a fazer”, disse Carapazza. “Devíamos verificar, e isso era muito pegajoso. Não posso ignorar a substância que estava lá.”

Diaz agora enfrenta uma suspensão automática de 10 jogos por uso de substância ilegal. Ele pode recorrer, mas disse que não tem certeza se o fará.

“É difícil decepcionar meus companheiros por 10 jogos”, disse Diaz. “Isso é uma merda.”

O técnico do Mets, Carlos Mendoza, lamentou a perda de Diaz; por regra, o Mets tem que jogar com um homem a menos durante a suspensão.

“Temos que seguir em frente”, disse Mendoza. “Os caras vão ter que se apresentar.”

Drew Smith e Jake Diekman fizeram isso na noite de domingo, combinando para lançar uma nona entrada sem gols depois que Diaz foi eliminado na vitória do Mets pela nona vez em 11 jogos.

Diaz tem lutado nesta temporada, com apenas sete defesas e um ERA de 4,70. Ele perdeu toda a temporada passada devido a uma lesão no joelho sofrida enquanto comemorava a vitória de Porto Rico no World Baseball Classic, e passou cerca de duas semanas na lista de lesionados nesta temporada com um problema no ombro antes de ser reintegrado em 13 de junho.