Dick Vitale revela novo diagnóstico de câncer e agenda cirurgia

O homem de 85 anos compartilhou a triste atualização momentos atrás com seus fãs em sua página X… dizendo que agora ele será submetido a uma cirurgia na próxima semana para tentar se livrar do novo problema.

Vitale chama jogos de basquete universitário desde 1979 e é famoso por seus bordões animados. Ele ganhou vários prêmios durante sua carreira de 45 anos… incluindo o 2019 Sports Emmy Award Lifetime Achievement. Dickie V também foi incluído no Hall da Fama do Basquete Naismith Memorial e no Hall da Fama do Basquete Universitário em 2008.