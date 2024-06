Diddy devolve a chave da cidade de Nova York no vídeo Wake of Cassie Assault

O TMZ obteve duas cartas – uma para o escritório da Combs Entertainment LLC em Nova York e outra para seu escritório em Los Angeles – endereçadas à chefe de comunicações de Diddy, Nathalie Moar, do prefeito Adams, dizendo que está “profundamente perturbado” com o vídeo de Cassie.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… as cartas foram enviadas em 4 de junho e Diddy respondeu devolvendo a chave em 10 de junho.

Aliás… a cidade mantém um registro de todos os destinatários da Chave para a Cidade. O nome de Combs permanece no registro, embora a seguinte declaração tenha sido adicionada: “Esta chave para a cidade foi rescindida pelo prefeito Eric Adams em 4 de junho de 2024, por meio de uma carta formal devido a ações de violência doméstica e de gênero cometidas por Sr. Combs.

Diddy recebeu a Chave da Cidade há menos de um ano… posando orgulhosamente com Adams em setembro, após receber a homenagem. É claro que as acusações começaram a se acumular contra Diddy poucos meses depois, começando com O processo de Cassie em novembro.