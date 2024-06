Diddy se encheu de amor das crianças no Dia dos Pais e se protege em meio às desgraças

DiddyA família de Hollywood fez questão de deixá-lo saber que ele era amado e apreciado no Dia dos Pais – isso depois que a maior parte de Hollywood lhe deu as costas em meio a seus problemas legais.

Sua ninhada encheu sua conta do IG com fotos antigas neste fim de semana – com seus gêmeos, D’Lila dar Jessiejorrando “Feliz Dia dos Pais para o melhor pai do mundo. Nós amamos muito você ❤️” … enquanto seu filho Justin Pentes ecoou “FELIZ DIA DOS PAIS POPS 💪🏾💙.”

Pentes de sorte compartilhou uma foto em preto e branco dela deitada no peito do pai quando era uma garotinha … escrevendo: “feliz dia dos pais!

Pentes Cristãos também participei da festa do amor… escrita“FELIZ DIA DOS PAIS PARA OS MAIORES!! Amo vocês, papai! 🌍❤️‍🔥” junto com várias fotos antigas dele com seu pai.

filho de Diddy Pentes Quincy – a quem ele adotou com o falecido Kim Porter – nunca postou uma homenagem ao Dia dos Pais. O último dos 7 filhos de Diddy é uma filha Pentes de amorque, com apenas 1 ano de idade, é jovem demais para participar de atividades sociais… mas parece que ele também está envolvido na vida dela.

As mensagens surgem em meio a uma enxurrada de acusações contra Diddy, que se desculpou por bater na ex Cássia depois evidências de vídeo surgiram mês passado. Isso aconteceu meses depois dela entrou com uma ação judicial contra ele, acusando-o de tudo sob o sol.



