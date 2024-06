Diddy surge em Los Angeles em meio a investigação federal e após reação de Cassie

Reproduzir conteúdo de vídeo



Diddy voltou para a Costa Oeste depois de ficar escondido na Flórida nas últimas semanas – isso em meio a seus crescentes problemas legais – e o TMZ tem um vídeo dele em La La Land.

Confira esta filmagem que obtivemos… o fundador da Bad Boy Records foi visto vestido com um macacão todo preto enquanto conversava com um homem não identificado em uma calçada no WeHo na quarta-feira… e ele parecia muito feliz.

Quando um fã chama Diddy, o cara sorri e acena… enquanto também joga um “L” e mãos de oração – nem um pouco estressado, apesar de sua situação muito séria ultimamente.



Aliás, obtivemos imagens extras de Diddy conversando com uma mulher durante o mesmo passeio – e eles estavam tendo uma conversa amigável… com os dois até se abraçando no final. Não estava claro quem era essa garota… mas ela certamente não hesitou em conversar com Puff na calçada.



O pop-up inesperado de Diddy surge pouco depois sob a reação ele é enfrentado por colocar as mãos em sua ex-namorada Cássia. Para quem perdeu… mês passado, imagens de vigilância de 2016 veio à tona, que mostra Diddy espancando sua ex no corredor de um hotel.

Ele respondeu ao vídeo por oferecendo um pedido de desculpas nas redes sociais, chamando o incidente de “inecusável” – e observando que depois procurou ajuda profissional.



No entanto, Diddy está enfrentando um número de alegações de má conduta sexual em vários casos civis… o que, em parte, provocou ataques federais em suas casas em Los Angeles e Miami. O advogado de Diddy chamou os ataques de “caça às bruxas com base em acusações infundadas feitas em ações civis.”

Diddy também emitiu uma negação geral em meio às acusações crescentes, observando em uma postagem no Instagram de dezembro… “Deixe-me ser absolutamente claro: não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão sendo alegadas. Lutarei por meu nome, minha família, e pela verdade.”



Diddy ainda não foi preso ou acusado de qualquer crime… mas murmúrios de um possível acusação circularam nas últimas semanas. Diante disso, é interessante vê-lo aqui em Cali novamente… a primeira vez que ele vem aqui desde que todo esse drama aconteceu.