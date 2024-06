Dinamarca 1 x 1 Inglaterra (20 de junho de 2024) Análise do jogo

A Inglaterra deve esperar para garantir uma vaga na fase eliminatória da Euro 2024, após um empate em 1 a 1 com a Dinamarca na quinta-feira, um jogo que Harry Kane deu vida com um gol madrugador, mas que terminou com os Três Leões lutando por um único ponto depois de um empate memorável de Morten Hjulmand.

Foi o segundo desempenho consecutivo sem brilho dos homens de Gareth Southgate, que desperdiçaram a chance de se tornarem a primeira seleção inglesa a vencer seus dois primeiros jogos em um torneio europeu.

O empate deixa o vice-campeão de 2020, anteriormente apontado como favorito do torneio, na liderança do Grupo C, com quatro pontos, enquanto a Dinamarca está em segundo lugar, com dois, após o empate de 1 x 1 da Eslovênia com a Sérvia anteriormente.

“Sabemos que podemos melhorar”, disse Kane. “Sei que provavelmente haverá muito barulho e um pouco de decepção em casa, mas também vivemos isso na última Euro.”

O jogo começou de forma desleixada, com passes errados de ambas as equipes, silenciando rapidamente o mar de torcedores vermelhos e brancos, uma multidão que incluía o Príncipe de Gales e o Rei Frederik da Dinamarca.

Mas Kane – que já marcou mais gols em grandes torneios do que qualquer outro jogador inglês, com 13 – colocou a Inglaterra no placar aos 18 minutos, quando Kyle Walker se lançou atrás de um desavisado Victor Kristiansen e disparou um cruzamento que acabou caindo para Kane.

O capitão se lançou e chutou de pé esquerdo, de perto, para o canto esquerdo inferior. O gol o coloca no mesmo nível de Michael Owen e Wayne Rooney como os jogadores que marcaram pela Inglaterra na maioria dos torneios importantes, com quatro cada.

Jude Bellingham e a Inglaterra ficaram frustrados com a Dinamarca. Catherine Ivill – AMA / Getty Images

No entanto, a Dinamarca foi a melhor equipa depois disso e o empate parecia inevitável.

Os dinamarqueses aproveitaram o jogo desleixado da Inglaterra aos 34 minutos, quando o passe de Kane em uma cobrança lateral foi para Kristiansen, que passou para Hjulmand. O jogador de 24 anos lançou um foguete de cerca de 30 metros que ricocheteou no poste esquerdo e caiu na rede.

“Ainda não me dei conta: marcar um golo pela Dinamarca numa fase final de uma competição importante é muito, muito grande, por isso é claro que estou orgulhoso”, disse Hjulmand.

O goleiro da Inglaterra, Jordan Pickford, mal previu o que aconteceria e acenou com o dedo frustrado para seus companheiros de equipe.

A partir de então, a Dinamarca foi a equipa mais afiada, como o médio Pierre-Emile Hojbjerg pareceu reconhecer mais tarde.

“Eu teria trocado por três pontos”, disse ele sobre seu prêmio de melhor jogador em campo. “Jogamos bem, jogamos de forma inteligente, é irritante não termos conseguido entrar. Temos muito que podemos levar conosco, temos que continuar olhando para frente e fazer isso, temos tempo”.

No entanto, o médio dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg sentiu que a sua equipa deveria ter vencido.

“Eu teria trocado por três pontos”, disse ele sobre seu prêmio de melhor jogador em campo. “Jogamos bem, jogamos de forma inteligente, é irritante não termos conseguido entrar. Temos muito que podemos levar conosco, temos que continuar olhando para frente e fazer isso, temos tempo”.

Procurando injetar novas pernas e energia, Southgate tirou Kane, Phil Foden e Bukayo Saka com cerca de 20 minutos do fim e os substituiu por Ollie Watkins, Jarrod Bowen e Eberechi Eze.

Ambas as equipes desperdiçaram chances, no entanto, a falha mais estreita veio de Foden, que acertou um chute na trave no segundo tempo, em uma atuação muito mais animada dele na quinta-feira do que no jogo com a Sérvia.

Jude Bellingham, que marcou o único gol da Inglaterra na vitória por 1 a 0 sobre a Sérvia, em um desempenho deslumbrante no primeiro tempo, quase não atuou na quinta-feira contra o meio-campo físico da Dinamarca, Hojbjerg e Hjulmand.

Poucos minutos após o apito final, os torcedores ingleses já haviam se dispersado, enquanto a equipe dinamarquesa permanecia repleta de torcedores comemorando.

“Compreendemos a frustração dos adeptos que vêm de fora, mas, como equipa e como equipa, precisamos de permanecer unidos”, disse o defesa inglês Kieran Trippier, que somou a sua 50ª internacionalização. “Sabemos que, como jogadores, podemos subir muitos níveis.”

A Inglaterra enfrenta a Eslovênia no último jogo da fase de grupos, na terça-feira, enquanto os dinamarqueses enfrentam a Sérvia no mesmo dia, com todas as quatro seleções ainda tecnicamente capazes de avançar no torneio.