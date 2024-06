Do futebol de clubes à NFL – Praise Olatoke é o produto mais improvável da NFL do estado de Ohio

Ir da Ohio State University para a NFL não é nada fora do comum, mas para o ex-atleta de atletismo dos Buckeyes, Praise Olatoke — cuja introdução inicial ao futebol americano aconteceu por meio do futebol americano universitário — assinar com o Los Angeles Chargers por meio do NFL International Player Pathway Program (IPPP) foi o sonho mais louco.

Olatoke nasceu em Lagos, Nigéria, mas passou a maior parte de seus anos de formação na Escócia, mudando-se aos 5 anos de idade. Ele mergulhou no rugby e na corrida, ganhando uma bolsa de estudos no Trinity Western do Canadá e depois se mudando para o estado de Ohio em 2021, passando dois anos temporadas na equipe de atletismo dos Buckeyes – embora uma ruptura no tendão de Aquiles tenha arruinado uma.

Olatoke participou de clubes de futebol no estado de Ohio, inicialmente lutando até para colocar seu equipamento, mas mostrando-se promissor em seu segundo jogo ao receber um passe para touchdown de 65 jardas contra o estado de Michigan. Ele nunca olhou para trás a partir daí, mas foi um longo caminho até o topo. Afinal, este era o futebol de clube – longe das luzes brilhantes do time da NCAA dos Buckeyes.

“Nunca joguei futebol americano da NCAA, mas a diferença é: acho que o futebol americano da NCAA é quase futebol profissional, apenas para atletas universitários”, disse Olatoke em entrevista coletiva na terça-feira. “Aí está o treinamento. Basicamente, a NCAA tem dinheiro; é isso. A NCAA tem bilhões de dólares todos os anos que são canalizados para fazer um show, para fazer uma produção.

“O futebol de clube é só gente que se reúne para jogar futebol e aproveitar uma manhã de sábado. É isso mesmo. Podem ser 15, 20 pessoas numa multidão. Podem ser 50. Quem sabe? Basicamente, a diferença é: a NCAA tem dinheiro, e com dinheiro vem talento, notoriedade, atenção e tudo mais. Pessoas que jogam em clubes — é pelo amor ao jogo. Essa é a diferença.”

Olatoke era um grande fã de basquete, e sua jornada poderia ter sido diferente se ele tivesse crescido mais de 1,80 metro. Porém, como a altura não estava ao seu lado, ele optou pelo futebol em vez dos aros. Como ele mesmo admite, sua rápida ascensão no futebol através do NFL IPPP na IMG Academy envolveu uma quantidade significativa de sorte.

“Não vou negar que tive sorte de estar nesta situação”, disse ele. “Tantos dominós diferentes tiveram que cair no meu caminho. Acho que a estatística é que um em cada 300.000 ou 400.000 alunos do ensino médio nos EUA chega à liga. [in the country], então não posso negar que tive sorte; mas se você quiser muito, acho que você sempre pode fazer as coisas acontecerem do seu jeito. Você pode criar sua própria sorte essencialmente.”

De acordo com a Faculdade de Saúde Pública do estado de Ohio, as chances de um jogador do ensino médio se tornar profissional são de 0,023% com base em dados de 2016.

Por mais afortunado que fosse, Olatoke teve de superar a decepção em sua trajetória no IPPP. Ele trabalhou no Philadelphia Eagles, mas não teve sucesso em seus esforços para convencê-los a contratá-lo. Os Chargers, no entanto, precisaram de pouca persuasão quando perceberam seu ritmo elétrico e sua disposição para trabalhar e aprender.

“Depois do IPP e outras coisas, algumas equipes entraram em contato”, disse ele. “Um deles, obviamente, eram os Eagles. Fui ao minicamp de novatos, mas não deu certo. Algumas semanas depois, os Chargers me procuraram e disseram: ‘Ei, estaríamos interessados ​​em trazer você para o nosso minicamp’.” Antes de os Chargers entrarem em contato, ele estava começando a temer que o futebol americano não fosse para ele, afinal.

“No início, eu não tinha certeza do que estava acontecendo, porque eles só me enviaram uma passagem só de ida. Perguntei no penúltimo dia: ‘Ei, estou voltando para casa’. me uma resposta direta.

“No último dia – que foi uma quinta-feira – um dos funcionários disse: ‘Ei, você tem uma reunião com o GM’. Entrei e vi o GM. Havia algumas outras pessoas lá e eles basicamente disseram: ‘Nós gostamos de você. Achamos que vamos dar uma chance a você, então se você estiver disposto a trabalhar, vamos contratá-lo.’

“Naquele momento, em cerca de uma hora e meia, eles me ofereceram um contrato, e eu sou um Charger.”

Os Chargers tiveram um recorde de 5-12 na última temporada, mas têm dois dos melhores produtos do IPPP – ambos nascidos na Nigéria – em CJ Okoye e Olatoke.

Olatoke e seu amigo Louis Rees-Zammit, ex-astro do rugby do País de Gales, provavelmente adicionarão um ritmo eletrizante à liga. Ainda não se sabe se eles terão os meios para superar os jogadores experientes da linha D no topo do jogo.