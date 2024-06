‘Doces chinelos:’ Michael Chandler dispara contra Conor McGregor após aparição no Bellator Dublin

A guerra dos mundos – e postagens nas redes sociais – entre Michael Chandler e Conor McGregor continua depois que a luta principal agendada para o UFC 303 de sábado foi cancelada.

McGregor revelou recentemente que um dedo do pé quebrado foi o motivo de sua remoção da luta e do evento. Pouco depois de tornar pública a lesão, McGregor postou um meme sobre Chandler, zombando do ex-campeão do Bellator dizendo que ele ainda aparecerá no UFC 303 mesmo não lutando, dizendo que “fez um compromisso”.

Na manhã de domingo, Chandler bateu palmas para McGregor depois que o ex-campeão das duas divisões compareceu ao evento do Bellator Dublin no sábado na 3Arena – que foi o local da coletiva de imprensa agendada para promover a luta no início deste mês, que foi cancelada.

“Falando em comparecer aos eventos… que bom que você finalmente chegou à 3Arena, onde a coletiva de imprensa deveria acontecer. [June 3]”, disse Chandler. “Doces chinelos. Quem é o Bellator Tick agora?”

McGregor apareceu no evento para encurralar a companheira de equipe Sinead Kavanagh, que foi finalizada por Arlene Blencowe no segundo round. Após a luta, Dan Hardy entrevistou McGregor na jaula antes de Blencowe, e a transmissão focou em McGregor durante o resto do evento.

Chandler está agora em uma posição interessante: ele continua esperando por McGregor depois de ficar afastado desde sua derrota no UFC 281 para Dustin Poirier em novembro de 2022? Ou ele deixa seu colega treinador na temporada de 2023 do The Ultimate Fighter?

McGregor planeja retornar em agosto ou setembro, mas com o calendário do UFC definido, não se sabe quando a luta poderá ser remarcada.