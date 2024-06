Documentário de OJ Simpson revela o que Al Cowlings sabe sobre os assassinatos

Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

O OJ Simpson a saga do assassinato tem conexões diretas com a casa do então repórter da KCBS TV Harvey Levine uma das conexões envolve o que o melhor amigo de OJ pode saber sobre os assassinatos.

Harvey, que cobriu o julgamento da KCBS, comprou a casa em Hollywood Hills em 1984 de Wayne Hughes, que era dono do armazenamento público. Era o apartamento de solteiro de Wayne, e ele dava muitas festas. Entre os convidados… seus bons amigos OJ e Nicole Brown Simpson.

Durante o julgamento, os promotores queriam chamar Wayne para depor para testemunhar sobre várias ocasiões em que Nicole chegou em casa no meio da noite e gritou por ajuda. Ela disse a Wayne OJ que havia batido nela e que ela estava com medo dele. Juiz Ito não permitiria que Wayne testemunhasse.

Esse não é o fim da história. Não muito depois dos assassinatos de 1994, Wayne quis instalar equipamento telefônico em sua casa e contratou um cara chamado Jim Holcomb para fazer a instalação. Jim era um policial do LAPD que foi chamado à casa de O.J ao longo dos anos, quando houve um distúrbio doméstico. Jim instalou sistemas telefônicos como um trabalho paralelo.

Bem, Jim foi à casa de Wayne e encontrou Al Cowlings, o melhor amigo de OJ que dirigia o Bronco durante a infame perseguição em baixa velocidade. Al sabe muito… uma estrela pornô com quem ele namorou disse à Time Magazine que Al disse a ela que a faca do crime “dorme com os peixes”.

Harvey sabe que Al disse a Wayne logo após os assassinatos que ele precisava de ajuda – ele havia sido preso após a perseguição em baixa velocidade – e disse a Wayne que se alguém não lhe desse ajuda, ele iria revelar o que sabia. sobre os assassinatos.

Harvey acredita que Jim sabe muito bem o que Al disse a Wayne e pressiona Jim sobre isso como parte do novo documentário do TMZ – “TMZ Presents: OJ How He Really Did It” – e a reação de Jim é reveladora, para dizer o mínimo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ