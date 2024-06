Dodgers colocaram Yoshinobu Yamamoto em IL com rigidez de tríceps

LOS ANGELES – O destro dos Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, foi colocado na lista de lesionados de 15 dias antes do jogo de domingo contra o Kansas City Royals, devido a um aperto no tríceps do braço de arremesso.

O técnico Dave Roberts disse que Yamamoto, 25 anos, seria submetido a testes no domingo para determinar a gravidade da lesão e um cronograma de recuperação.

“Ele é um cara sobre quem ainda estamos tentando aprender muito e apreciamos o fato de que o momento mais importante da temporada ainda está por vir”, disse Roberts. “A saúde dele é fundamental. Portanto, sermos proativos e colocá-lo na IL parece ser a coisa mais inteligente.”

Yamamoto, jogando seu primeiro ano nas majors depois de deixar seu Japão natal e assinar um contrato recorde de US$ 325 milhões por 12 anos, está 6-2 com um ERA de 2,92.

Yamamoto deixou a derrota de sábado para Kansas City após duas entradas. Ele disse por meio de um intérprete após o jogo que seu início programado para a quinta-feira anterior contra o Texas havia sido adiado por causa do aperto.

Ele também disse que a tensão desapareceu durante a maior parte do sábado, mas começou a senti-la novamente durante o aquecimento antes do jogo.

Yamamoto lançou uma bola de duas rebatidas em sete entradas no New York Yankees em 7 de junho. Ele lançou 106 arremessos, a quarta vez consecutiva em que lançou mais de 100.

Roberts disse que está atento à contagem de arremessos de Yamamoto, mas também observou que Yamamoto estava acostumado a lançar 120 arremessos ou mais quando arremessava no Japão.

Com Bobby Miller retornando ao rodízio para o jogo de quarta-feira contra o Colorado, os Dodgers ainda terão uma equipe titular de cinco jogadores. Clayton Kershaw também iniciará sua primeira reabilitação esta semana.

A rotação de Los Angeles entrou no jogo de domingo com o sétimo ERA mais baixo dos majors em 3,49.

Os Dodgers também colocaram o destro Michael Grove no IL com uma distensão intercostal direita. Os destros JP Feyereisen e Michael Petersen foram convocados do Triple-A Oklahoma City. Para abrir espaço para Petersen no elenco de 40 jogadores, o destro Joe Kelly foi transferido para o IL de 60 dias.