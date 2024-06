Dodgers fecharam Clayton Kershaw (dor no ombro) por uma semana

CHICAGO – O arremessador do Los Angeles Dodgers, Clayton Kershaw, foi afastado por uma semana depois de sentir dores persistentes em seu retorno de uma cirurgia no ombro esquerdo.

Kershaw, de 36 anos, fez uma ressonância magnética que “não mostrou novos incidentes”, disse o técnico Dave Roberts antes do jogo de segunda-feira à noite contra o Chicago White Sox.

“Você passa por uma cirurgia. Você passa por uma reabilitação. Você começa a arremessar. Você aumenta a velocidade, a carga de trabalho”, disse Roberts, “e é provável que haja alguma dor, e é aí que estamos.

“Então você faz a varredura para ver se há um novo incidente, o que não houve, então é por isso que nos sentimos muito confortáveis ​​e confiantes de que isso é apenas um pontinho”.

O arremessador dos Dodgers, Clayton Kershaw, será impedido de lançar por uma semana depois de sentir uma dor persistente em seu ombro esquerdo reparado cirurgicamente. Imagens de Jayne Kamin-Oncea / Getty

Kershaw passou por uma cirurgia no braço de arremesso em novembro, um mês depois de registrar apenas uma eliminação no jogo 1 da Série da Divisão da Liga Nacional contra o Arizona Diamondbacks. O três vezes vencedor do prêmio NL Cy Young voltou a assinar com o Los Angeles em fevereiro, permanecendo em seu único clube da grande liga.

Kershaw começou a reabilitação com Single-A Rancho Cucamonga na noite de quarta-feira, lançando 37 arremessos enquanto trabalhava três entradas de bola de uma corrida. Esperava-se que ele jogasse quatro entradas em seu segundo início de reabilitação na terça-feira para o Triple-A Oklahoma City.

Depois de tirar uma semana de folga dos arremessos, Kershaw começará a crescer novamente.

“Uma semana não é tempo suficiente para se preocupar em reduzir o acúmulo que ele já teve”, disse Roberts. “Mas acho que é uma maneira de nos trazer de volta para aliviar a dor, então isso é o principal.”

Los Angeles está mais uma vez no topo da NL West, mas foi duramente atingida por lesões este mês. Mookie Betts quebrou a mão esquerda ao ser atingido por um arremesso em 16 de junho. Yoshinobu Yamamoto (distensão do manguito rotador) e Walker Buehler (inflamação no quadril) foram colocados na lista de lesionados de 15 dias, tirando os destros do time. rotação por enquanto.

Os Dodgers não puderam contar com o defensor externo Teoscar Hernández para a estreia de sua série de três jogos em Chicago. Roberts disse que Hernández voltou para a República Dominicana por um motivo pessoal, mas deve retornar na terça-feira.

Hernández disputou as primeiras 79 partidas do time depois de assinar um contrato de um ano de US$ 23,5 milhões em janeiro. Ele está rebatendo 0,254 com 18 home runs e 54 RBIs.

Os próximos passos de Kershaw dependerão de como ele se sentirá quando começar a arremessar novamente, disse Roberts.

“Assim que ele começar a jogar, certamente haverá um ou dois bullpen, e eu presumo que, para mim, ele simplesmente voltaria para um jogo de reabilitação”, disse Roberts. “Mas, novamente, é Clayton e a equipe de treinamento conversarão.”

O infielder Max Muncy, que está na IL há 60 dias com uma lesão oblíqua, tem trabalhado com bolas medicinais e deve balançar o taco esta semana. Roberts disse que acha que Muncy estará de volta ao time logo após o intervalo do All-Star.

Muncy não joga uma partida da liga principal desde 15 de maio. 212 com 36 home run e 105 RBIs, o recorde da carreira, para os Dodgers no ano passado.