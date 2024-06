Dolphins contrata 6 vezes Pro Bowl DE Calais Campbell, diz fonte

MIAMI – O Miami Dolphins concordou com os termos de um contrato com o lado defensivo Calais Campbell, confirmou uma fonte na quinta-feira à ESPN, acrescentando uma valiosa presença veterana a um pass rush ascendente.

Os golfinhos fora dos linebackers Jaelan Phillips e Bradley Chubb classificaram-se entre os 20 primeiros na NFL em taxa de vitórias no pass rush na temporada passada, antes de Phillips romper o tendão de Aquiles na semana 12. Cinco semanas depois, Chubb rompeu o ligamento cruzado anterior na semana 17. Embora cada um seja esperado para jogar em 2024, o time se recusou a oferecer um cronograma público para o retorno de qualquer um deles, e nenhum dos dois participou de atividades organizadas do time ou minicamp nesta entressafra.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Miami contratou o veterano Shaq Barrett em março e continuou a aumentar seu pass rush por meio do draft, gastando escolhas de primeira e quinta rodadas em Chop Robinson e Mo Kamara, respectivamente.

Campbell, 37 anos, renasceu com os Falcons em sua 16ª temporada na NFL. Ele jogou todos os jogos pela primeira vez desde 2019 – um gol declarado quando chegou a Atlanta na última offseason – e teve 6,5 sacks, sua marca mais alta desde 2019. Ele registrou 56 tackles, 17 rebatidas de quarterback, 10 tackles por derrota e uma recuperação desastrada ao montar sua melhor temporada desde 2019, quando chegou ao Pro Bowl com o Jacksonville Jaguars.

A ex-estrela do Miami Hurricanes agora se reúne com o coordenador defensivo dos Dolphins, Anthony Edwards, que treinou a linha defensiva do Baltimore Ravens quando Campbell jogou por eles em 2021 e 22.

Campbell superou 100 sacks na carreira na temporada passada e, com 105,5, está empatado com Elvis Dumervil em 32º lugar na lista oficial de sacks de todos os tempos (desde 1982) e 48º na lista não oficial (desde 1960).

Vencedor do prêmio Walter Payton de Homem do Ano da NFL em 2019, Campbell já foi All-Pro do time principal uma vez e fez seis aparições no Pro Bowl.

Campbell, que também jogou pelo Arizona Cardinals, disputou 244 jogos na carreira (225 como titular), fazendo 865 tackles, 175 tackles para derrota, 254 rebatidas de quarterback, 17 fumbles forçados, 13 recuperações de fumble, 58 passes defendidos e 3 interceptações.

A NFL Network relatou pela primeira vez o acordo entre os Dolphins e Campbell.