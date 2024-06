Don Henley, dos Eagles, processa a propriedade das letras das letras do ‘Hotel California’

As águias’ Don Henley quer que um juiz federal o declare o proprietário oficial de suas próprias letras manuscritas do clássico álbum “Hotel California” de sua banda.

O TMZ obteve os documentos… Don entrou com uma ação judicial para recuperar as letras em sua posse depois que elas foram apreendidas durante uma investigação criminal contra 2 homens – Eduardo Kosinski dar Craig Inciardi – que tentou vendê-los em um leilão.

Don lembra ao juiz seus problemas legais no assunto… enfatizando que os documentos documentaram seu processo criativo no desenvolvimento das músicas do icônico álbum de 1976 dos Eagles.

No entanto, em março, um tribunal de Nova York posteriormente rejeitou as acusações contra os homens devido a um problema técnico sobre a produção de documentos – mas Henley ainda quer as letras de volta e agora está tratando do assunto no tribunal.