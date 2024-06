Donald Trump critica o desempenho de Joe Biden no debate e diz que ele engasgou

O 45º Presidente dos Estados Unidos recorreu ao Truth Social para criticar o seu sucessor no sábado… criticando-o pelo seu desempenho mal recebido no debate em Atlanta na quinta-feira.

A partir daí, Trump se concentra no desempenho de Biden no debate… dizendo que assistiu o homem “CHOKE” sob toda a pressão na frente de 51 milhões de telespectadores.

Enquete instantânea depois do debate não foi um bom presságio para Joe … que se recuperou na sexta-feira na Carolina do Norte para amenizar alguns Temores dos democratas – mas a crítica que ele sofreu no 1 x 1 com o candidato republicano não será esquecida tão cedo.