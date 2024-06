Draft da NBA 2024 – adaptação e futuro de Bronny James com o Los Angeles Lakers – e LeBron

Bronny James é um Los Angeles Laker.

Com a 55ª escolha na segunda rodada do draft da NBA de quinta-feira, o Lakers selecionou o ex-calouro da USC e filho do maior artilheiro de todos os tempos da NBA, LeBron James.

Qual é o ajuste de Bronny em LA? Que parte do seu jogo mais precisa melhorar no próximo nível? Se, como esperado, LeBron optar por seu último ano ou assinar um novo contrato com os Lakers, em quantos jogos pai e filho entrarão em quadra juntos em 2024-25?

Nossos insiders da NBA estão analisando as maiores questões em torno do futuro de Bronny na liga, incluindo como o armador de 1,88 m pode construir uma carreira de sucesso na NBA.

O ajuste de Bronny James com os Lakers é _____.

Jeff Borzello: Por design. Na realidade, ele nunca iria realmente acabar em nenhum outro lugar além do lado de seu pai com os Lakers. É um local de pouso que virá com antecipação, expectativas e ampla pressão — de fora, pelo menos. Mas também temos que reconhecer que o próprio Bronny não vai entrar em Los Angeles esperando receber as chaves do ataque. Ele será paciente, ele vai comprar o processo e não seria surpreendente vê-lo passar um tempo na G League depois de ter alguns minutos ao lado de LeBron.

Chris Herring: Algo que teremos que assistir. É incrivelmente difícil analisar o ajuste sem saber que tipo de profissional Bronny se tornará, ou onde ele se posicionaria no gráfico de profundidade do time. (Para contextualizar: Jalen Hood-Schifino, um guarda que foi preso no primeiro round no verão passado, registrou apenas 109 minutos como novato.) E isso é mais do que OK. Acho que a maioria de nós pode olhar para a escolha pelo que ela é: em um nível básico, esta é uma chance de ver um pai e um filho dividirem a quadra pela primeira vez em um jogo da NBA. Como companheiros de equipe, nada menos. Se isso se desenvolver em um ajuste maior do que isso, será notável. Mas mesmo que não aconteça, ainda é notável à sua maneira.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

David McMenamin: Pressão acumulada. O melhor é que Bronny atingiu seu objetivo de chegar à NBA. A parte complicada é que ele continuará a ter que existir sob a sombra substancial de seu pai enquanto tenta fazer seu nome como profissional. Era provável que Bronny tivesse um holofote onde quer que ele acabasse se chegasse à liga, mas haverá um exponencialmente maior jogando com os Lakers enquanto LeBron encerra sua carreira.

Ohm Youngmisuk: Talvez o mais examinado de todos os tempos para uma escolha de segundo turno. Desde que LeBron discutiu isso como uma possibilidade, parecia inevitável que pai e filho encontrassem uma maneira de brincar juntos. Bronny aprende e cresce sob a tutela de seu pai. Mas, por outro lado, nenhuma escolha de segundo turno será examinada da mesma forma que Bronny será devido a quem ele é, quem é seu pai e a glamorosa franquia do Lakers. Na liga de verão, sua estreia será a estreia mais esperada e assistida do Lakers desde a de Lonzo Ball em 2017.

Bronny foi escolhido muito alto, muito baixo ou na posição 55?

Youngmisuk: Os times da NBA podem fazer muito pior do que arriscar em um guarda que é inteligente, quer defender, tem a ética de trabalho para se tornar um jogador e arremessador melhor e é um jogador altruísta que passa primeiro. Na USC, James era querido por seus companheiros. Considerando que as escolhas de segunda rodada podem ser um jogo de dados, James é uma aposta válida para o Lakers na 55ª posição.

Arenque: Por várias razões — sua parada cardíaca que encurtou sua temporada de calouro entre elas — é difícil saber onde ele deveria ter sido recrutado. Ele tem sido cobrado há muito tempo como uma escolha tardia de segunda rodada ou uma possível contratação de agente livre não recrutado, e esses tipos de jogadores são frequentemente aqueles em que os times estão apostando de qualquer maneira. O fato de que ele acabou sendo levado pelos Lakers, depois que o agente Rich Paul ligou para dizer aos times para não levá-lo, apenas amplificará as perguntas ao seu redor. Agora cabe a James aproveitar ao máximo a chance que ele terá.

McMenamin: Difícil dizer algo além de “certo”. Considerando que sua produção na faculdade foi inconclusiva, na melhor das hipóteses, em provar seu potencial na NBA, o mais importante para Bronny era encontrar um time que acreditasse nele o suficiente para investir uma escolha nele. Agora que seu pé está na porta, a ética de trabalho e o desenvolvimento de Bronny determinarão se os times que o rejeitaram acabarão parecendo sábios ou equivocados a longo prazo.

Borzello: Ele valeu a pena apostar. A maioria dirá que é muito alto com base na produção da faculdade. Mas acabamos de ver AJ Johnson — que estava classificado abaixo de Bronny saindo do ensino médio — selecionado na primeira rodada após uma média de 2,8 pontos na Austrália e Pacome Dadiet escolhido em 25º lugar após marcar 6,8 pontos por jogo na Alemanha. Não é inédito ver times se arriscarem no pedigree e potencial da NBA no final da segunda rodada.

Qual é uma faceta que Bronny deve aprimorar no próximo nível?

jogar 1:14 Os destaques que Bronny James está trazendo para o Lakers Confira os melhores momentos da passagem de Bronny James pela USC, quando ele se junta a LeBron e ao Los Angeles Lakers.

Borzello: Mesmo quando Bronny estava em sua melhor forma no ensino médio, ele não demonstrou consistentemente a habilidade de driblar, vencendo um zagueiro 1 a 1 e fazendo uma jogada para si mesmo ou para um companheiro de equipe. Ele tem mostrado explosividade na transição quando vai até a borda e tem conseguido movimentar a bola dentro do ataque, mas ser um craque no meio campo é uma área a melhorar.

Arenque: Seria um desenvolvimento enorme para ele desenvolver um floater eficaz. Você pode ver os ingredientes de um bom atirador do perímetro, e ele acertou mais de 40% de seus jumpers de pull-up na USC. Mas, eventualmente, se os oponentes começarem a se aproximar de seus jumpers, ele precisará ser capaz de puni-los marcando pontos na pintura — algo que não é a coisa mais fácil de fazer em sua altura de 6 pés e 2 polegadas. Adicionar um floater confiável pode ser uma ferramenta enorme para seu jogo.

Mc Menamin: Acionando seu motor com mais frequência. Qualquer análise de primeira linha de Bronny como um prospecto da NBA aponta para seu atletismo de elite como um lado positivo e sua relativa falta de tamanho como um ponto negativo. Atividade explosiva – correr pela quadra, jogar na defesa física e conectada pelas laterais e fazer jogadas acima do aro – é uma maneira de limitar sua desvantagem de altura. Um avaliador de talentos que observou Bronny durante o processo de pré-draft disse à ESPN que a extensa experiência do guarda no futebol enquanto crescia pode ter feito com que ele, sem saber, andasse na quadra depois de estar acostumado a jogar em campos de futebol mais amplos. O ex-All-Star da NBA Gilbert Arenas, que trabalhou com Bronny em Los Angeles nos últimos anos, apoiou essa observação, dizendo no Gil’s Arena Podcast que: “Ele tem o motor Bugatti, mas quer dirigir no limite de velocidade”.

Youngmisuk: James tem a forma e a ética de trabalho para se tornar um melhor arremessador de 3 pontos depois de acertar apenas 26,7% atrás do arco na USC. Tenha em mente que James estava se recuperando de uma parada cardíaca sofrida durante um treino de verão e não teve uma offseason para se preparar. Uma vez de volta, ele teve que aumentar uma restrição estrita de minutos, e isso veio em períodos curtos nos quais ele teve dificuldade em encontrar um ritmo. James terá que arremessar com confiança e precisão no próximo nível.

O sucesso de Bronny na NBA será determinado por _____.

Youngmisuk: Sua capacidade de defesa. James não é tão rápido quanto muitos armadores da NBA ou tão alto quanto os armadores da NBA. Mas o cartão de visita de James na NBA será um jogador em 3 e D que faz jogadas vencedoras. Ele trabalha muito na ponta defensiva e terá que ficar na frente dos guardas e defender em alto nível. Seu QI no basquete se destaca. Ele procura fazer a jogada certa e o passe certo, quase com falta. Ele é um finalizador atlético, mas precisará dessa capacidade atlética para fazer jogadas na defesa – como quando ele produziu um bloqueio de perseguição de destaque, que lembra seu velho.

Recapitulação do draft da NBA de 2024 • Análise da 2ª rodada para 28 escolhas: Trocas!

• A forma física de Bronny, futuro com o Lakers, LeBron

• Vencedores da 1ª rodada, perguntas (ESPN+)

• Draftcast: Intel em 30 escolhas de primeira rodada

• Hawks selecionam Zaccharie Risacher como número 1

Arenque: O quão bem os Lakers o desenvolvem. Obviamente Bronny vem de uma boa linhagem, e podemos imaginar que ele vai se esforçar. Mas sejamos honestos aqui: o quão bem um jogador se desenvolve tem muito a ver com onde eles também estão se desenvolvendo – e esse é um aspecto do pensamento do CEO da Klutch, Rich Paul, que sempre foi difícil de contestar. Ele sempre foi específico sobre onde Bronny desembarcou e, como tal, acabou em Los Angeles, onde seu pai tem uma voz poderosa na organização. Tudo isso dito: teria sido interessante vê-lo acabar em um dos clubes – Miami, San Antonio, Toronto – que são conhecidos por se destacarem no desenvolvimento de jogadores.

McMenamin: O programa de desenvolvimento de jogadores em LA James já provou ter uma ética de trabalho admirável e dedicação inquestionável para poder se recuperar de um grave incidente cardíaco e se juntar a seus companheiros da USC no meio da temporada. Mas sejamos honestos: ele ainda precisa de muito mais trabalho para atingir seu objetivo de ser um jogador de impacto no próximo nível e não apenas alguém ocupando um lugar no elenco no final do banco.

Borzello: Paciência e desenvolvimento do jogador. Antes do verão passado, Bronny estava sendo projetado como uma escolha potencial para o primeiro turno – mas causar um impacto imediato e contribuir desde o primeiro dia na NBA não era a expectativa. E isso foi antes de ele sofrer uma parada cardíaca durante o treino do verão passado. Ele só estreou na faculdade em dezembro e ficou com restrição de minutos por algumas semanas; ele começou apenas seis jogos universitários. Do lado positivo, Bronny não será convidado a começar na NBA mais cedo. Vai levar tempo – mas sua taxa de melhoria no ensino médio mostra a imagem de alguém que será paciente com o processo de desenvolvimento.

Bronny James durante o NBA Combine de 2024 em Chicago. (Foto de Jeff Haynes/NBAE via Getty Images)

O teto da NBA de Bronny é _____.

Youngmisuk: James mencionou Jrue Holiday, Derrick White e Davion Mitchell como jogadores aos quais ele compararia seu jogo. Holiday e White são jogadores perfeitos para o novato imitar, já que James quer impactar a vitória como Holiday e White fizeram pelos atuais campeões. Se James puder defender como aqueles três, mas for capaz de acertar o 3 aberto e fazer todas as coisas pequenas, mas impactantes, que Holiday e White fazem no vidro e na defesa, ele terá uma longa carreira.

Arenque: Ainda desconhecido. Ele pousou com um time sólido no Lakers, que, dada a idade de seu pai, quer ganhar muito agora. Muitas vezes isso não é propício para jogadores mais jovens que procuram oportunidades de desenvolvimento; particularmente os do segundo turno. Ainda assim, acho que a esperança deveria ser que Bronny possa, em algum momento, desenvolver mais habilidade de jogo e arremesso para se tornar um jogador rotativo. Sua disposição para competir na defesa é um ponto forte óbvio. Mas é um grande salto passar de uma temporada truncada na USC para depois saltar para a liga do seu tamanho. Vamos ver o cara jogar primeiro. De qualquer forma, ele precisará de tempo para se desenvolver e espero sinceramente que tenha essa oportunidade.

Borzello: Não acho que seja exagero pensar que ele poderá ser um jogador rotativo dentro de alguns anos. Seu andar é um guarda 3 e D capaz, com noção avançada do jogo, que pode distribuir e executar um ataque. Se ele melhorar no salto e como craque, seu teto aumenta. Bronny já demonstrou que é capaz de assumir um papel e não espera ser um cara confiável – ou algo próximo disso – no nível da NBA ou da G League tão cedo. Ele se comprometeu com a USC quando já tinha o recruta número 1 Isaiah Collier e o guarda da liga Boogie Ellis na quadra de defesa; ele não espera assumir um papel importante.

Mc Menamin: Em vez de qual é seu teto, vamos falar sobre qual deve ser sua aspiração — um jogador de rotação em um time vencedor. Se ele puder se tornar isso, isso desbloqueará tudo o que ele poderia pedir como profissional em termos de longevidade e compensação e a realização de ser capaz de aplicar o que parece ser sua habilidade mais pronta para a NBA em seu QI de basquete sobrenatural. E se ele for um contribuidor em um vencedor, ele será capaz de esculpir seu próprio nome além do de seu pai, como ele anunciou ao mundo como sua meta durante o combine pré-draft em Chicago.